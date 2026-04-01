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Nova
Liberdade total para modelar
Desfrute de cortes de cabelo precisos e confiantes, com 28 regulações de comprimento e lâminas em titânio auto-afiáveis. Crie efeitos desvanecidos suaves com as ferramentas de precisão para efeito desvanecido e desfrute de um controlo profissional em casa com este versátil kit de acessórios de barbeiro Philips.
Lâminas em titânio auto-afiáveis
28 regulações de comprimento
Sensor PowerAdapt
Aparar e fluir
Crie o seu estilo com 28 regulações de comprimento, em incrementos precisos de 1 mm. Três pentes ajustáveis, com comprimentos entre 2 mm e 28 mm, permitem-lhe ter total controlo sobre qualquer estilo. Além disso, ao remover o pente, é possível obter um corte limpo de 0,5 mm. Cuidados pessoais personalizados e confiantes, agora mais simples do que nunca.
As nossas lâminas em titânio auto-afiáveis mantêm-se sempre afiadas, garantindo resultados consistentes e fiáveis em cada utilização. Com o aparador de cabelo, obtém um corte preciso e sem esforço, mantendo o seu estilo definido sem compromissos.
O kit de acessórios de barbeiro com 4 peças oferece tudo o que precisa para cortar o cabelo em casa com confiança. Com uma tesoura, um pente, uma capa de barbeiro e ganchos para o cabelo.
4.1
de 5
911
Críticas
82%
recomendam este produto
Truman B
01/04/2026
España
Comprador verificado
Excelente compra
Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-03-01
NsndoGT
31/03/2026
España
Comprador verificado
Pelado perfecto y muy manejable
Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2024-03-31
Laurangel3
31/03/2026
España
Comprador verificado
Producto top calidad/precio
Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable
Date of Use 2025-02-28
Em comparação com um cabeleireiro profissional.
Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.