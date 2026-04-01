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Nova

Hair ClipperSérie 9000

HC9722/15

4.1

| (911) Críticas | 82% recomendam este produto

Liberdade total para modelar

Desfrute de cortes de cabelo precisos e confiantes, com 28 regulações de comprimento e lâminas em titânio auto-afiáveis. Crie efeitos desvanecidos suaves com as ferramentas de precisão para efeito desvanecido e desfrute de um controlo profissional em casa com este versátil kit de acessórios de barbeiro Philips.

Ver todos os benefícios

Cortes precisos, efeito desvanecido sem esforço e cuidados suaves

Liberdade total para modelar

  • Lâminas em titânio auto-afiáveis

  • 28 regulações de comprimento

  • Sensor PowerAdapt

  • Aparar e fluir

Personalize o seu look com 28 comprimentos ajustáveis

Personalize o seu look com 28 comprimentos ajustáveis

Crie o seu estilo com 28 regulações de comprimento, em incrementos precisos de 1 mm. Três pentes ajustáveis, com comprimentos entre 2 mm e 28 mm, permitem-lhe ter total controlo sobre qualquer estilo. Além disso, ao remover o pente, é possível obter um corte limpo de 0,5 mm. Cuidados pessoais personalizados e confiantes, agora mais simples do que nunca.

Máxima precisão com desempenho duradouro

Máxima precisão com desempenho duradouro

As nossas lâminas em titânio auto-afiáveis mantêm-se sempre afiadas, garantindo resultados consistentes e fiáveis em cada utilização. Com o aparador de cabelo, obtém um corte preciso e sem esforço, mantendo o seu estilo definido sem compromissos.

Inclui 4 ferramentas essenciais para modelar com toda a conveniência

Inclui 4 ferramentas essenciais para modelar com toda a conveniência

O kit de acessórios de barbeiro com 4 peças oferece tudo o que precisa para cortar o cabelo em casa com confiança. Com uma tesoura, um pente, uma capa de barbeiro e ganchos para o cabelo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.1

de 5

911

Críticas

82%

recomendam este produto

01/04/2026

España

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Comprador verificado

Excelente compra

Muy comoda de usar,se adapta perfectamente a la mano y gran autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-03-01

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Date of Use 2025-03-01

31/03/2026

España

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Comprador verificado

Pelado perfecto y muy manejable

Fácil manejable , silenciosa, rápida, eficaz y con mucha precisión en el corte , muy buena máquina , buen servicio de la marca .

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2024-03-31

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Date of Use 2024-03-31

31/03/2026

España

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Comprador verificado

Producto top calidad/precio

Excelente calidad precio.Corta de maravilla y muy buena autonomía.

Esta avaliação foi feita para Hairclipper series 9000 HC9450/15 Cortapelos lavable

Date of Use 2025-02-28

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Avisos legais

  1. Em comparação com um cabeleireiro profissional.

  2. Após o registo em Philips.com no prazo de 90 dias após a compra.