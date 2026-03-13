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Assistência
HD6150/80
User Manual Philips Fryer
Desfrute do sabor de alimentos fritos com esta fritadeira eléctrica da Philips. O seu tamanho compacto permite que seja fácil de guardar e de limpar pois a cuba é amovível e as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. O recipiente de óleo adicional é ideal para filtragem e conservação do óleo.