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Manuais e documentação

User Manual Philips Fryer

  • PDF ficheiro, 1.3 MB
  • 13 March 2026

Desfrute do sabor de alimentos fritos com esta fritadeira eléctrica da Philips. O seu tamanho compacto permite que seja fácil de guardar e de limpar pois a cuba é amovível e as peças podem ser lavadas na máquina de lavar loiça. O recipiente de óleo adicional é ideal para filtragem e conservação do óleo.

  • PDF ficheiro
  • 13 August 2026

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