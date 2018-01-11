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Descontinuado
1300 g
cuba amovível
Com temporizador
Permite uma predefinição fácil do tempo de fritura. O temporizador pode ser removido da estrutura da fritadeira e pode ser transportado: já não tem de se preocupar constantemente com os alimentos!
A fritadeira Philips reduz os cheiros desagradáveis a fritos e pode ser lavada na máquina da loiça. Não é necessário efectuar substituições.
4.1
de 5
29
Críticas
86%
recomendam este produto
Skyline
11/01/2018
Portugal
Fritadeira com boa limpeza
Rapidez de limpeza apos o uso Possibilidade de lavar alguns componentes na máquina loiça
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HD6159/55 Fritad
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éclipse 1
29/09/2021
France
rempli ses fonctions
j ai cette friteuse depuis 20 ans et pleinement ravie je chercche juste le joint et les filtres a changer mais j ai du mal a trouver je pensais que ma friteuse n existait plus mais surprise elle est toujours là
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Esta avaliação foi feita para HD6159 Friteuse
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loft
15/07/2012
France
Produit complet
J'ai choisi ce produit car il possede une cuve amovible. Cela permet un netoyage facile de la cuve.
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