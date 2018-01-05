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Descontinuado

Philips Saeco PoemiaMáquina de café manual

HD8425/11

3.7

| (21) Críticas

Expresso italiano autêntico todos os dias

A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso perfeito, todos os dias. O filtro para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.

Ver todos os benefícios

Com filtro pressurizado para creme

Expresso italiano autêntico todos os dias

  • Acessório p/ espuma de leite clássico

  • Aço inoxidável/preto

Adequada para café moído e pastilhas

Adequada para café moído e pastilhas

Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas

Materiais duradouros de alta qualidade

Materiais duradouros de alta qualidade

A máquina de café manual Saeco dispõe de uma estrutura em material de alta qualidade e duradouro.

Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Ergonomia nas operações do dia-a-dia

Encher café moído ou água, esvaziar o filtro ou o tabuleiro de recolha de pingos. É possível aceder directamente a todos os compartimentos para uma máxima comodidade.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.7

de 5

21

Críticas

05/01/2018

España

España

Estupenda cafetera

Saeco siempre ha sido una marca de referencia en casa, grandes cafeteros y poco amantes de bares. La presión a la que sale el café hace que su sabor sea intenso y cremoso, con espuma. Es un imprescindible, tanto para nosotros como para recibir adecuadamente a nuestros invitados. Totalmente recomendable y con una relación calidad-precio excelente.

Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8425/11

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21/06/2017

Italia

Italia

Comprador verificado

molto bene!

premetto che utilizzo la macchina solo col caffè macinato. il caffè è ottimo, anche la schiuma è spettacolare. molto comoda la funzione di spegnimento automatica quando non viene utilizzata.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11

Sim, recomendo este produto

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15/01/2016

Italia

Italia

Comprador verificado

Facile da usare comoda da pulire

La macchina molto più bella della foto fa un ottimo caffè e cappuccino, Ottima la qualità /prezzo la consiglio a tutti

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale

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