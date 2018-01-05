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Descontinuado
HD8425/11
Expresso italiano autêntico todos os dias
A máquina de café manual Saeco proporciona aos entusiastas da preparação tradicional tudo o que é necessário para um expresso perfeito, todos os dias. O filtro para creme patenteado garante um creme delicioso e duradouro, em cada utilização.
Acessório p/ espuma de leite clássico
Aço inoxidável/preto
Para a sua conveniência, pode escolher entre café moído e pastilhas
A máquina de café manual Saeco dispõe de uma estrutura em material de alta qualidade e duradouro.
Encher café moído ou água, esvaziar o filtro ou o tabuleiro de recolha de pingos. É possível aceder directamente a todos os compartimentos para uma máxima comodidade.
3.7
de 5
21
Críticas
Olga1
05/01/2018
España
Estupenda cafetera
Saeco siempre ha sido una marca de referencia en casa, grandes cafeteros y poco amantes de bares. La presión a la que sale el café hace que su sabor sea intenso y cremoso, con espuma. Es un imprescindible, tanto para nosotros como para recibir adecuadamente a nuestros invitados. Totalmente recomendable y con una relación calidad-precio excelente.
Esta avaliação foi feita para Cafetera espresso manual Poemia HD8425/11
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Roberto73
21/06/2017
Italia
Comprador verificado
molto bene!
premetto che utilizzo la macchina solo col caffè macinato. il caffè è ottimo, anche la schiuma è spettacolare. molto comoda la funzione di spegnimento automatica quando non viene utilizzata.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Macchina da caffè manuale Poemia HD8425/11
Sim, recomendo este produto
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Dag73
15/01/2016
Italia
Comprador verificado
Facile da usare comoda da pulire
La macchina molto più bella della foto fa un ottimo caffè e cappuccino, Ottima la qualità /prezzo la consiglio a tutti
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale
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Esta avaliação foi feita para Poemia HD8425/21 Macchina da caffè manuale