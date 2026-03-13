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Descontinuado
Assistência
HD8946/01
Descontinuado
O tabuleiro de recolha da minha máquina de café expresso Philips enche rapidamente
O café da máquina de café expresso Philips não está suficientemente quente
A minha máquina de café expresso Philips não liga
A minha máquina de café expresso Philips não faz espuma de leite corretamente
A máquina de café expresso Philips elimina café moído sem preparar café
Não há fluxo de água do depósito na máquina de café expresso Philips
Não consigo remover o bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
A minha máquina de café expresso Philips está a emitir um ruído
Existe café moído por baixo do bloco de preparação da máquina de café expresso Philips
O café da minha máquina de café expresso Philips é aguado
É apresentado um código de erro na minha máquina de café expresso Philips
Não sai café da minha máquina de café expresso Philips