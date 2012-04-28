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Descontinuado
Várias bebidas, vários utilizadores
Com a máquina de café Saeco Xelsis, todos os membros da família podem desfrutar do seu café preferido. Graças à função exclusiva de vários utilizadores, podem ser criados até 6 perfis pessoais de utilizadores e podem ser personalizadas até 9 bebidas para cada perfil.
Jarro e acessório p/espuma de leite
Aço inoxidável espelhado
Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.
Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.
Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida com 6 perfis personalizáveis que memorizam as suas preferências pessoais para diferentes bebidas de café. Isto facilita muito a preparação de uma chávena de café perfeita feita especialmente para si, apesar de não ser o único a utilizar a máquina.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.3
de 5
23
Críticas
91%
recomendam este produto
Iris
28/04/2012
United Kingdom
good coffee machine
we bought this machine last month, it's really good.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine
kenpachi672
29/01/2012
France
excellente machine
la xelsis est excellente dans les expresso comme dans les latte macchiato simple d'utilisation je ne lui reproche rien elle est parfaite.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8946/01 Machine espresso Super Automatique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8946/01 Machine espresso Super Automatique
CC920
01/09/2013
Italia
Alta gamma con prestazioni eccezzionali
Sebbene il prezzo sia molto elevato l'esperienza é di un livello qualitativo assoluto.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Xelsis HD8946/01 Macchina da caffè automatica
Sim, recomendo este produto
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