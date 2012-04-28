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Descontinuado

Philips Saeco XelsisMáquina de café expresso super automática

HD8946/01

4.3

| (23) Críticas | 91% recomendam este produto

Várias bebidas, vários utilizadores

Com a máquina de café Saeco Xelsis, todos os membros da família podem desfrutar do seu café preferido. Graças à função exclusiva de vários utilizadores, podem ser criados até 6 perfis pessoais de utilizadores e podem ser personalizadas até 9 bebidas para cada perfil.

Ver todos os benefícios

com jarro de leite de limpeza dupla totalmente automática

Várias bebidas, vários utilizadores

  • Jarro e acessório p/espuma de leite

  • Aço inoxidável espelhado

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Café sem o sabor a queimado graças ao moinho 100% em cerâmica

Esta máquina de café expresso está equipada com um moinho 100% em cerâmica. A Saeco utiliza moinhos em cerâmica devido à sua moagem consistente sem sobreaquecer o grão de café para um café perfeito. A cerâmica também assegura um desempenho de longa duração e um funcionamento totalmente silencioso.

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Brinque com a riqueza do café através do nosso moinho ajustável

Diferentes misturas de café requerem níveis diferentes de granularidade para revelar todo o seu sabor. A granularidade de moagem desta máquina de café expresso pode ser ajustada em 8 definições, desde a moagem mais fina para um expresso encorpado, à moagem mais grossa para um café mais suave.

Personalize o seu café com 6 perfis de utilizador

Personalize o seu café com 6 perfis de utilizador

Esta máquina de café Espresso Saeco é fornecida com 6 perfis personalizáveis que memorizam as suas preferências pessoais para diferentes bebidas de café. Isto facilita muito a preparação de uma chávena de café perfeita feita especialmente para si, apesar de não ser o único a utilizar a máquina.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

23

Críticas

91%

recomendam este produto

3

28/04/2012

United Kingdom

United Kingdom

good coffee machine

we bought this machine last month, it's really good.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Saeco Xelsis Super-automatic espresso machine

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29/01/2012

France

France

excellente machine

la xelsis est excellente dans les expresso comme dans les latte macchiato simple d'utilisation je ne lui reproche rien elle est parfaite.

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01/09/2013

Italia

Italia

Alta gamma con prestazioni eccezzionali

Sebbene il prezzo sia molto elevato l'esperienza é di un livello qualitativo assoluto.

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