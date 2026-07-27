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  • Ovos perfeitamente cozidos, todos os dias
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Cozedor de ovos da série 3000Ovos perfeitamente cozidos, todos os dias

HD9137/90

Ovos perfeitamente cozidos, todos os dias
Ovos cozidos tal como gosta. Ovos cozidos com a gema cremosa, mole ou firme e ovos escalfados cozinhados na perfeição. Com capacidade suficiente para toda a família, o seu design compacto e prático também é fácil de limpar e não ocupa muito espaço.
Ver todos os benefícios

3 conjuntos de placas para paninis, sandes, waffles

Ovos perfeitamente cozidos, todos os dias

  • Níveis diferentes de cozedura

  • Tamanho familiar

  • 400 W de potência

  • Acessório para escalfar

  • Sinal de pronto

Copo de medição para resultados precisos com marcas de nível de água

Copo de medição para resultados precisos com marcas de nível de água

Cozinhar o ovo perfeito é um equilíbrio preciso de água, potência e tempo. Dependendo do tipo de ovo que está a preparar, terá de adicionar uma quantidade diferente de água. Este copo medidor especifica as diferentes marcações do nível de água para obter os melhores resultados.

400 W de potência de cozedura

400 W de potência de cozedura

A elevada potência de 400 W do cozedor de ovos assegura sempre resultados perfeitos para todos os tipos de ovos.

Sinal sonoro de pronto

Sinal sonoro de pronto

O sinal sonoro de "pronto" emite um pequeno sinal sonoro para indicar que a cozedura está concluída e que os seus ovos estão prontos.

Especificações técnicas

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