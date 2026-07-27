Copo de medição para resultados precisos com marcas de nível de água

Cozinhar o ovo perfeito é um equilíbrio preciso de água, potência e tempo. Dependendo do tipo de ovo que está a preparar, terá de adicionar uma quantidade diferente de água. Este copo medidor especifica as diferentes marcações do nível de água para obter os melhores resultados.