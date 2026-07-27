Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
HD9137/90
Níveis diferentes de cozedura
Tamanho familiar
400 W de potência
Acessório para escalfar
Sinal de pronto
Cozinhar o ovo perfeito é um equilíbrio preciso de água, potência e tempo. Dependendo do tipo de ovo que está a preparar, terá de adicionar uma quantidade diferente de água. Este copo medidor especifica as diferentes marcações do nível de água para obter os melhores resultados.
A elevada potência de 400 W do cozedor de ovos assegura sempre resultados perfeitos para todos os tipos de ovos.
O sinal sonoro de "pronto" emite um pequeno sinal sonoro para indicar que a cozedura está concluída e que os seus ovos estão prontos.
Críticas