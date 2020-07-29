Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Fritadeira de baixo teor de gordura
Multifunções
Preto
800 g
A tecnologia Rapid Air exclusiva da Airfryer permite-lhe fritar, assar e grelhar os petiscos e as refeições mais saborosos com menos gordura do que uma fritadeira convencional, utilizando uma quantidade muito reduzida ou nenhuma de óleo! A Airfryer da Philips com tecnologia Rapid Air também liberta menos cheiros do que as fritadeiras convencionais, é fácil de limpar, seguro e económico para a utilização diária!
O seu temporizador integrado permite-lhe predefinir tempos de cozedura até 30 minutos. A função de desligar automático inclui um indicador sonoro de "pronto". O controlo de temperatura totalmente ajustável permite-lhe predefinir a melhor temperatura de preparação para os seus alimentos, até 200 graus. Saboreie alimentos dourados e estaladiços como batatas fritas, petiscos, frango e carne. Tudo preparado à temperatura certa para o melhor resultado!
Prémios
4.8
de 5
8
Críticas
88%
recomendam este produto
LEONEL SOARES
29/07/2020
Portugal
Tem tido sempre um comportamento excelente
A cuba é muito, muito,,,,difícil de limpar. Não serve só um simples detergente como é mencionado numa das vossas dicas !!!!!!
Pontos negativos
a limpesa
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
SMFF
25/06/2017
Portugal
A Airfryer permite fritar com baixo teor de gordura.
A Airfryer permite fritar com baixo teor de gordura, possibilitando uma alimentação mais saudável. Os alimentos ficam confecionados de uma forma saborosa e estaladiça. O livro de receitas disponibiliza diversas opções e formas de cozinhar os mais variados alimentos.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Fonseca
25/06/2017
Portugal
Peça chave na cozinha
[Employee of philipsglobal] Quando comprei a fritadeira nunca pensei que a fosse utilizar tanto! Basicamente é possível fritar ou "assar" vários tipos de alimentos. É muito prática pois é possível colocar produtos directamente do congelador para a fritadeira, colocar o temporizador e irmos tratar de outras tarefas. Quando estiver pronto, recebemos um aviso! E isto de forma saudável pois não necessitamos de introduzir óleo em muitas coisas!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer
Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.