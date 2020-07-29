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  • Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80% menos de gordura!*
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Descontinuado

Coleção VivaAirfryer

HD9220/20

4.8
| (8) Críticas | 88% recomendam este produto

1 prémio

Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80% menos de gordura!*
A tecnologia Rapid Air exclusiva da Philips permite-lhe fritar alimentos com ar, tornando-os estaladiços no exterior e macios no interior. É necessária uma quantidade muito reduzida ou nenhuma gordura para assegurar uma textura perfeita e resultados deliciosos!
Ver todos os benefícios

Com tecnologia Rapid Air para resultados perfeitos

Batatas fritas com um óptimo sabor e até 80% menos de gordura!*

  • Fritadeira de baixo teor de gordura

  • Multifunções

  • Preto

  • 800 g

Tecnologia Rapid Air para fritos mais saudáveis

Tecnologia Rapid Air para fritos mais saudáveis

A tecnologia Rapid Air exclusiva da Airfryer permite-lhe fritar, assar e grelhar os petiscos e as refeições mais saborosos com menos gordura do que uma fritadeira convencional, utilizando uma quantidade muito reduzida ou nenhuma de óleo! A Airfryer da Philips com tecnologia Rapid Air também liberta menos cheiros do que as fritadeiras convencionais, é fácil de limpar, seguro e económico para a utilização diária!

Capacidade de preparação grande para todas as suas receitas favoritas

Capacidade de preparação grande para todas as suas receitas favoritas

Controlo do tempo e da temperatura ajustável

Controlo do tempo e da temperatura ajustável

O seu temporizador integrado permite-lhe predefinir tempos de cozedura até 30 minutos. A função de desligar automático inclui um indicador sonoro de "pronto". O controlo de temperatura totalmente ajustável permite-lhe predefinir a melhor temperatura de preparação para os seus alimentos, até 200 graus. Saboreie alimentos dourados e estaladiços como batatas fritas, petiscos, frango e carne. Tudo preparado à temperatura certa para o melhor resultado!

Especificações técnicas

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Prémios

  • Award image VRS_AWARD-961301

Críticas

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4.8

de 5

8

Críticas

88%

recomendam este produto

4
2
1

29/07/2020

Portugal

Portugal

Tem tido sempre um comportamento excelente

A cuba é muito, muito,,,,difícil de limpar. Não serve só um simples detergente como é mencionado numa das vossas dicas !!!!!!

Pontos negativos

a limpesa

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer

25/06/2017

Portugal

Portugal

A Airfryer permite fritar com baixo teor de gordura.

A Airfryer permite fritar com baixo teor de gordura, possibilitando uma alimentação mais saudável. Os alimentos ficam confecionados de uma forma saborosa e estaladiça. O livro de receitas disponibiliza diversas opções e formas de cozinhar os mais variados alimentos.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Viva HD9220/20 Airfryer

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25/06/2017

Portugal

Portugal

Peça chave na cozinha

[Employee of philipsglobal] Quando comprei a fritadeira nunca pensei que a fosse utilizar tanto! Basicamente é possível fritar ou "assar" vários tipos de alimentos. É muito prática pois é possível colocar produtos directamente do congelador para a fritadeira, colocar o temporizador e irmos tratar de outras tarefas. Quando estiver pronto, recebemos um aviso! E isto de forma saudável pois não necessitamos de introduzir óleo em muitas coisas!

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Avisos legais

  1. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional.