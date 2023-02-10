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Tecnologia Rapid Air
800 g, 4,1 L
Ligado
Preto
A nova Airfryer Philips 5000 Series Connected tem 13 funções de preparação diferentes: fritar, cozer, grelhar, assar e reaquecer. Selecione também entre batatas fritas, frango, peixe e muito mais para obter sempre os melhores resultados.
Com a sua Airfryer emparelhada com a HomeID, selecione remotamente um programa ou uma receita, controle a preparação a partir de qualquer local e relaxe – para que possa chegar a casa e ter uma refeição quente e acabada de fazer.
A Airfryer Philips 5000 Series Connected, com o seu design em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado – sempre saudável.
4.5
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
Pandora26
10/02/2023
Portugal
Comprador verificado
Facíl e simples de usar
Facíil e simples de usar sem ter muitos botões e coisas electronícas
Pontos positivos
Pratica
Pontos negativos
Para desligar e passar o botão para o 0 e uma bocado dificil
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Sim, recomendo este produto
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Evanzelie
18/02/2023
Ελλάδα
Comprador verificado
πολύ καλά χαρακτηριστικά
πολύ καλό και εξυπηρετικό προϊόν. το αρνητικό είναι το δοχείο. στα χαρακτηριστικά δεν ανέφερε ότι το δοχείο είναι με τρύπες και αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει αγορά αλλού σκεύους, επιπλέον δηλαδή χρήματα στα ήδη αρκετά που κόστιζε.
Pontos positivos
πολλές ιδέες για συνταγές πιο υγιεινές
Pontos negativos
το δοχείο
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected
Sim, recomendo este produto
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O número de receitas pode variar consoante o país
Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok
Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional
Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.