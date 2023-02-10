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AirfryerAirfryer 5000 Series Connected

HD9255/90

4.5
| (2) Críticas | 100% recomendam este produto
Mais saudável. Mais saboroso. Mais fácil. E agora conectada
Airfryer Connected 13 em 1. Frita, coze, grelha e muito mais remotamente. A melhor experiência culinária para preparar receitas saudáveis e saborosas em casa, controladas remotamente e mais fáceis do que nunca.
Ver todos os benefícios

Mais saudável. Mais saboroso. Mais fácil. E agora conectada

  • Tecnologia Rapid Air

  • 800 g, 4,1 L

  • Ligado

  • Preto

Versatilidade total e multifuncionalidade, tudo numa Airfryer

Versatilidade total e multifuncionalidade, tudo numa Airfryer

A nova Airfryer Philips 5000 Series Connected tem 13 funções de preparação diferentes: fritar, cozer, grelhar, assar e reaquecer. Selecione também entre batatas fritas, frango, peixe e muito mais para obter sempre os melhores resultados.

Controle remotamente o progresso através da aplicação HomeID em qualquer local

Controle remotamente o progresso através da aplicação HomeID em qualquer local

Com a sua Airfryer emparelhada com a HomeID, selecione remotamente um programa ou uma receita, controle a preparação a partir de qualquer local e relaxe – para que possa chegar a casa e ter uma refeição quente e acabada de fazer.

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

Fritura saudável com tecnologia Rapid Air

A Airfryer Philips 5000 Series Connected, com o seu design em forma de estrela-do-mar, faz com que o ar quente circule para criar alimentos deliciosos, estaladiços no exterior e tenros no interior, com pouco ou nenhum óleo adicionado – sempre saudável.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

2

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

10/02/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Facíl e simples de usar

Facíil e simples de usar sem ter muitos botões e coisas electronícas

Pontos positivos

Pratica

Pontos negativos

Para desligar e passar o botão para o 0 e uma bocado dificil

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Airfryer HD9255/90 Airfryer 5000 Series Connected

Sim, recomendo este produto

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18/02/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

πολύ καλά χαρακτηριστικά

πολύ καλό και εξυπηρετικό προϊόν. το αρνητικό είναι το δοχείο. στα χαρακτηριστικά δεν ανέφερε ότι το δοχείο είναι με τρύπες και αναγκαστικά θα πρέπει να γίνει αγορά αλλού σκεύους, επιπλέον δηλαδή χρήματα στα ήδη αρκετά που κόστιζε.

Pontos positivos

πολλές ιδέες για συνταγές πιο υγιεινές

Pontos negativos

το δοχείο

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Avisos legais

  1. O número de receitas pode variar consoante o país

  2. Em comparação com o teor de gordura de frango e carne de porco preparados em relação à fritura numa fritadeira e num wok

  3. Em comparação com batatas fritas preparadas numa fritadeira da Philips convencional

  4. Custo de energia para cozinhar um peito de frango (AF 160 °C, sem pré-aquecimento) ou filete de salmão (200°C, sem pré-aquecimento) em comparação com a utilização de um forno de classe A. Percentagem média com base na medição interna do laboratório com os produtos HD9280, HD9650, HD9860, HD9270, HD9285, HD9252, HD9200, HD9255, HD9880. Os resultados podem variar consoante o produto.