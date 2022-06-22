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1,7 L
Tampa com mola
Indicador de luz
Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.
O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.
A elegante luz indicadora incorporada no interruptor de alimentação acende-se quando o jarro está ligado.
4.5
de 5
197
Críticas
91%
recomendam este produto
22/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Cumpre tudo que promete
O jarro tem um design muito elegante e versátil. A tampa abre através do botão com imensa facilidade, para retirar o conteúdo de dentro do jarro não é necessário abrir a tampa. O cabo regula-se facilmente para não ter “cabos a mostra” e se adaptar ao espaço entre o jarro e a tomada. A água aquece em uma velocidade incrível que pode ser verificado o fim do processo quando o pino deixa de estar vermelho e sobe para a posição inicial. Enfim, muito prático e cumpre tudo o que promete!
Pontos positivos
Rapidez na preparação
Pontos negativos
Não verifiquei nenhuma desvantagem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9318/00 Jarro de plástico
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9318/00 Jarro de plástico
dani13.tx
20/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Excelente produto!
Adoro as medições que o jarro traz, existem jarros elétricos que não trazem tantas medições. É super rápido a aquecer a água. Adorei!!!
Pontos positivos
Oferece segurança, agilidade e poupamos muito mais tempo com ele
Pontos negativos
não tem.
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Apolo_20
19/06/2022
Portugal
Parte da promoção
Boa qualidade, design simples e funcional
Design simples e elegante, com boas funcionalidades (tampa automática e filtro de calcário). Escala de medida por chávenas (cada chávena são 250mL) e indicador luminoso de funcionamento no próprio botão.
Pontos positivos
Fácil de limpar exterior e design simples
Pontos negativos
Não é fácil limpar o interior inserindo a mão
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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