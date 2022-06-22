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Série 3000Jarro de plástico

HD9318/00

4.5
| (197) Críticas | 91% recomendam este produto
Desfrute de bebidas quentes em segundos
O novo jarro de plástico Philips com capacidade de 1,7 L, abertura de tampa automática e indicador de luz, dá-lhe a oportunidade de preparar facilmente a sua bebida favorita num abrir e fechar de olhos.
Ver todos os benefícios

Capacidade de 1,7 L, perfeita para toda a família

Desfrute de bebidas quentes em segundos

  • 1,7 L

  • Tampa com mola

  • Indicador de luz

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.

A luz piloto indica quando a chaleira está ligada

A luz piloto indica quando a chaleira está ligada

A elegante luz indicadora incorporada no interruptor de alimentação acende-se quando o jarro está ligado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.5

de 5

197

Críticas

91%

recomendam este produto

22/06/2022

Portugal

Portugal

Cumpre tudo que promete

O jarro tem um design muito elegante e versátil. A tampa abre através do botão com imensa facilidade, para retirar o conteúdo de dentro do jarro não é necessário abrir a tampa. O cabo regula-se facilmente para não ter “cabos a mostra” e se adaptar ao espaço entre o jarro e a tomada. A água aquece em uma velocidade incrível que pode ser verificado o fim do processo quando o pino deixa de estar vermelho e sobe para a posição inicial. Enfim, muito prático e cumpre tudo o que promete!

Pontos positivos

Rapidez na preparação

Pontos negativos

Não verifiquei nenhuma desvantagem

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9318/00 Jarro de plástico

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20/06/2022

Portugal

Portugal

Excelente produto!

Adoro as medições que o jarro traz, existem jarros elétricos que não trazem tantas medições. É super rápido a aquecer a água. Adorei!!!

Pontos positivos

Oferece segurança, agilidade e poupamos muito mais tempo com ele

Pontos negativos

não tem.

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19/06/2022

Portugal

Portugal

Boa qualidade, design simples e funcional

Design simples e elegante, com boas funcionalidades (tampa automática e filtro de calcário). Escala de medida por chávenas (cada chávena são 250mL) e indicador luminoso de funcionamento no próprio botão.

Pontos positivos

Fácil de limpar exterior e design simples

Pontos negativos

Não é fácil limpar o interior inserindo a mão

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