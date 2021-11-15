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Série 3000Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

HD9318/20

4
| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto
Desfrute de bebidas quentes em segundos
O novo jarro de plástico Philips com capacidade de 1,7 L, abertura de tampa automática e indicador de luz, dá-lhe a oportunidade de preparar facilmente a sua bebida favorita num abrir e fechar de olhos.
Ver todos os benefícios

Capacidade de 1,7 L, perfeita para toda a família

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  • 1,7 L

  • Tampa com mola

  • Indicador de luz

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

Sistema de segurança multifunções contra funcionamento a seco

O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.

A luz piloto indica quando a chaleira está ligada

A luz piloto indica quando a chaleira está ligada

A elegante luz indicadora incorporada no interruptor de alimentação acende-se quando o jarro está ligado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.0

de 5

1

Avaliaç.

100%

recomendam este produto

5
3
2
1

15/11/2021

Portugal

Portugal

Ótimo para a função

Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.

Pontos positivos

Design e eficacia

Pontos negativos

Barulho

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto

Sim, recomendo este produto

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