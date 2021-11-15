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1,7 L
Tampa com mola
Indicador de luz
Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.
O sistema de segurança multifunções protege contra o funcionamento a seco, com desligar automático quando a água está pronta.
A elegante luz indicadora incorporada no interruptor de alimentação acende-se quando o jarro está ligado.
4.0
de 5
1
Avaliaç.
100%
recomendam este produto
Barraz10
15/11/2021
Portugal
Ótimo para a função
Produto muito bom para a sua função, ferve em poucos instantes, design muito elegante. Aspeto negativo o barulho, mas suportável.
Pontos positivos
Design e eficacia
Pontos negativos
Barulho
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Série 3000 HD9318/20 Chaleira – 1,7 litros, tamanho familiar, preto
Sim, recomendo este produto
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