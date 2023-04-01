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Coleção DailyTampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

HD9350/90

4.7
| (79) Críticas | 95% recomendam este produto
Concebido para durar
Jarro resistente em aço inoxidável seguro para alimentos para utilização diária longa e fiável. A Philips oferece 60 anos de confiança e experiência a este jarro elegante com vida útil longa.
Ver todos os benefícios

Para utilização diária longa e fiável

Concebido para durar

  • Metal

  • Tampa com mola

  • Indicador de luz

  • 1,7 L

Aço inoxidável de qualidade alimentar (SUS304)

Peças metálicas em aço inoxidável de qualidade alimentar (SUS304) para garantir uma chávena de água limpa e segura.

O filtro de microrrede recolhe partículas minúsculas de calcário

O filtro de microrrede recolhe partículas minúsculas de calcário

Um filtro de microrrede amovível no bico recolhe partículas minúsculas de calcário, com dimensões de até 200 mícron, garantindo a boa qualidade do chá.

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Resistência de aquecimento plana para uma fervura rápida

Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.7

de 5

79

Críticas

95%

recomendam este produto

01/04/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Rápido e muito eficaz.

Rapidez e eficiência. Altamente recomendável. Preço justo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.

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30/03/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Qualidade acima da media para o preço

design moderno, qualidade boa, facil limpeza um eletrodoméstico indispensável

Pontos positivos

fiabilidade e qualidade

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27/03/2023

Portugal

Portugal

Comprador verificado

Produto eficiente.

A chaleira aquece bastante rápido a água e a abertura da tampa, para a colocação da água, é fácil e não requer qualquer esforço (só carregar no botão e abre sozinha). Tendo a base redonda, facilita bastante na hora de pousar o produto porque não há uma "posição correcta", podemos pousar de qualquer maneira que vai sempre encaixar. Para além disso, é possível enrolar o excesso de fio por baixo da base, evitando ficar tanto fio à mostra e esteticamente também é bonita.

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Avisos legais

  1. 25% maior do que o jarro de metal normal da Philips HD9320