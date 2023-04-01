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Metal
Tampa com mola
Indicador de luz
1,7 L
Peças metálicas em aço inoxidável de qualidade alimentar (SUS304) para garantir uma chávena de água limpa e segura.
Um filtro de microrrede amovível no bico recolhe partículas minúsculas de calcário, com dimensões de até 200 mícron, garantindo a boa qualidade do chá.
Uma resistência em aço inoxidável oculta garante uma fervura rápida e uma limpeza fácil.
4.7
de 5
79
Críticas
95%
recomendam este produto
Falabaláquio
01/04/2023
Portugal
Comprador verificado
Rápido e muito eficaz.
Rapidez e eficiência. Altamente recomendável. Preço justo.
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Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HD9350/90 Tampa com mola em metal para chaleira, luz indicad.
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smartone
30/03/2023
Portugal
Comprador verificado
Qualidade acima da media para o preço
design moderno, qualidade boa, facil limpeza um eletrodoméstico indispensável
Pontos positivos
fiabilidade e qualidade
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LiFerro
27/03/2023
Portugal
Comprador verificado
Produto eficiente.
A chaleira aquece bastante rápido a água e a abertura da tampa, para a colocação da água, é fácil e não requer qualquer esforço (só carregar no botão e abre sozinha). Tendo a base redonda, facilita bastante na hora de pousar o produto porque não há uma "posição correcta", podemos pousar de qualquer maneira que vai sempre encaixar. Para além disso, é possível enrolar o excesso de fio por baixo da base, evitando ficar tanto fio à mostra e esteticamente também é bonita.
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25% maior do que o jarro de metal normal da Philips HD9320