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Edição ecologicamente conscienteJarro Série 5000

HD9365/10

4.9
| (16) Críticas | 100% recomendam este produto

4 Prémios

Pequeno-almoço sustentável
Comece o dia com a sua bebida favorita, de forma rápida e fácil. Concebido de forma sustentável com plásticos 100% de base de biológica², para reduzir a pegada de CO2 em 25%¹ durante o processo de produção, e com funcionalidades energeticamente eficientes para um futuro mais ecológico.
Ver todos os benefícios

Com o jarro sustentável Eco Concious da Philips

Pequeno-almoço sustentável

  • Plásticos 100% de base biológica²

  • Capacidade para 1,7 litros

  • Indicadores do nível de água e de chávenas de fácil leitura

  • Acabamento mate em branco seda

Com 2200 W de potência, pode preparar a sua bebida quente num instante

Desperte, todas as manhãs, com a sua bebida preferida de forma rápida e fácil, com esta potente chaleira.

Design sustentável para um futuro mais ecológico

Concebida de forma sustentável com plásticos 100% de base biológica² para reduzir a pegada de CO2 em 25%¹ durante o processo de produção. Este material inovador terá, certamente, um grande impacto na sua cozinha e ajudará, ao mesmo tempo, a obter um resultado mais positivo para o ambiente.

Poupe até 46% de energia com os indicadores de chávenas

Poupe até 46% de energia com os indicadores de chávenas

Os práticos indicadores do nível da água, incluindo o indicador de uma chávena, garante, que ferve apenas a quantidade de água de que necessita, poupando energia (uma chávena de água de 250 ml em comparação com 1 L) e água e ajudando a contribuir para um ambiente melhor.

Especificações técnicas

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Prémios

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Críticas

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4.9

de 5

16

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

14/05/2022

Portugal

Portugal

Jarro elétrico fantástico

Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.

Pontos positivos

Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha

Pontos negativos

Não existir com varias capacidades

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02/05/2022

Portugal

Portugal

Funcionário da Philips

Fascinada pelo produto

[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!

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01/05/2022

Portugal

Portugal

Rápido e eficiente

O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto

Pontos positivos

Rápido - eficiente e com pegada ecológica

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Avisos legais

  1. Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 84% do plástico total)

  2. ²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 84% de plástico total).