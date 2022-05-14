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Plásticos 100% de base biológica²
Capacidade para 1,7 litros
Indicadores do nível de água e de chávenas de fácil leitura
Acabamento mate em branco seda
Desperte, todas as manhãs, com a sua bebida preferida de forma rápida e fácil, com esta potente chaleira.
Concebida de forma sustentável com plásticos 100% de base biológica² para reduzir a pegada de CO2 em 25%¹ durante o processo de produção. Este material inovador terá, certamente, um grande impacto na sua cozinha e ajudará, ao mesmo tempo, a obter um resultado mais positivo para o ambiente.
Os práticos indicadores do nível da água, incluindo o indicador de uma chávena, garante, que ferve apenas a quantidade de água de que necessita, poupando energia (uma chávena de água de 250 ml em comparação com 1 L) e água e ajudando a contribuir para um ambiente melhor.
Prémios
4.9
de 5
16
Críticas
100%
recomendam este produto
Kiss24
14/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Jarro elétrico fantástico
Jarro muito leve, com boa capacidade e uma aparência lindíssima, fica bem em todas.as cozinhas.
Pontos positivos
Super leve, com grande capacidade, e lindíssima fica bem em qualquer cozinha
Pontos negativos
Não existir com varias capacidades
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
02/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Funcionário da Philips
Fascinada pelo produto
[Employee of philipsglobal] Tive o privilégio de obter a chaleira eco da serie 5000 é feito de plástico 100% de base biológica, o que significa que é reciclável e seguro para o planeta. É tão mas tão elegante que fica incrivel em qualquer cozinha! Esta chaleira de todas que já tive é a mais leve , até mesmo quando está cheia de agua ! A chaleira tem um elemento de aquecimento plano, capacidade de 1,7 litros e um filtro anti-calcario, tem desligamento automatico, desliga automaticamente quando a agua esta pronta a ser usada e tem uma potencia de 2220W , aquece super rapido! Amei e definitivamente compraremos mais produtos ecologicos no futuro!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
Alegria1980
01/05/2022
Portugal
Parte da promoção
Rápido e eficiente
O produto tem um design lindo, com cores que o valoriza e o deixa muito elegante. É bem robusto com muita qualidade, além de muito rápido. A tampa e solta e com ótima vedação o que acheium ponto positivo, pois facilitou ao encher o jarro. O fato de ser produzido com plástico de origem biológica através de reaproveitamento de óleo de cozinha mostra ainda mais a eficiência do produto
Pontos positivos
Rápido - eficiente e com pegada ecológica
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Edição ecologicamente consciente HD9365/10 Jarro Série 5000
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Material principal fabricado com plástico 100% propileno de base biológica certificada, com base no balanço de massa (BioPP representa 84% do plástico total)
²A estrutura principal é fabricada com 100% de plástico PP de fontes de base biológica certificadas, numa base de balanço de massas (BioPP é de 84% de plástico total).