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HD9396/90
Fervura segura e eficiente
Aspeto bonito, fácil de utilizar
Capacidade de 1,7 l de tamanho familiar
Chás, cafés, comida para bebé, chocolate quente, noodles instantâneos e muito mais, todos beneficiam de um aquecimento a diferentes temperaturas. Esta chaleira com controlo de temperatura oferece 6 regulações de temperatura de 40 C a 100 C para doses perfeitas e seguras a todo o momento.
Assim que a chaleira atingir a temperatura desejada, a função inteligente para manter quente mantém a temperatura exata da água. Não é necessário voltar a ferver.
Não precisa de esperar que o exterior da chaleira arrefeça. A nossa chaleira com controlo de temperatura possui uma camada com isolamento duplo que garante um exterior frio ao toque constante, enquanto mantém o calor da água no interior para um conforto prolongado.
1.0
de 5
1
Avaliaç.
Arach
18/04/2025
Ελλάδα
Μην το αγοράσεις
Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση
Esta avaliação foi feita para Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα
Esta avaliação foi feita para Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα