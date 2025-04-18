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Série 7000Chaleira de parede dupla

HD9396/90

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Mais de 10 alimentos e bebidas à temperatura certa
Sabia que as suas bebidas, sopas e noodles favoritos sabem melhor quando são aquecidos a uma determinada temperatura? A nossa chaleira de parede dupla com controlo de temperatura aquece com precisão no interior, mantendo-se frio ao toque no exterior.
Ver todos os benefícios

Fácil de controlar com um visor na pega

Mais de 10 alimentos e bebidas à temperatura certa

  • Fervura segura e eficiente

  • Aspeto bonito, fácil de utilizar

  • Capacidade de 1,7 l de tamanho familiar

Mais de 10 alimentos e bebidas

Mais de 10 alimentos e bebidas

Chás, cafés, comida para bebé, chocolate quente, noodles instantâneos e muito mais, todos beneficiam de um aquecimento a diferentes temperaturas. Esta chaleira com controlo de temperatura oferece 6 regulações de temperatura de 40 C a 100 C para doses perfeitas e seguras a todo o momento.

Função manter quente

Função manter quente

Assim que a chaleira atingir a temperatura desejada, a função inteligente para manter quente mantém a temperatura exata da água. Não é necessário voltar a ferver.

Seguro ao toque

Seguro ao toque

Não precisa de esperar que o exterior da chaleira arrefeça. A nossa chaleira com controlo de temperatura possui uma camada com isolamento duplo que garante um exterior frio ao toque constante, enquanto mantém o calor da água no interior para um conforto prolongado.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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18/04/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Μην το αγοράσεις

Λίγο έλειψε να κάνει το σπίτι μου εξαιτίας αυτού του βραστήρα. Κόλλησε ο θερμοστάτης του πιθανόν και δεν σταματούσε να βράζει το νερό έως ότου τελείωσε και υπερθερμανθηκε. Το κατάλαβα από τον θόρυβο και τον απενεργοποίησα άμεσα. Από 26/3, περιμένω ακόμη αντικατάσταση

Esta avaliação foi feita para Σειρά 7000 HD9396/90 Βραστήρας με διπλό τοίχωμα

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