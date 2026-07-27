A tecnologia Twin TurboStar retira a gordura dos alimentos

Através da combinação de um aquecedor potente com o motor da nossa nova tecnologia Twin TurboStar, o ar quente da Airfryer roda como um poderoso tornado por todo o cesto de fritar. Desenvolvida para extrair mais gordura da sua comida e recolhê-la toda no tabuleiro para fácil eliminação. A Philips Airfryer com tecnologia Twin TurboStar também poupa o utilizador e toda a casa daquele cheiro a óleo de fritar produzido por uma fritadeira normal.