Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HD9721/10
Fritadeira de baixo teor de gordura
Preto
1500 W
0,8 kg
Através da combinação de um aquecedor potente com o motor da nossa nova tecnologia Twin TurboStar, o ar quente da Airfryer roda como um poderoso tornado por todo o cesto de fritar. Desenvolvida para extrair mais gordura da sua comida e recolhê-la toda no tabuleiro para fácil eliminação. A Philips Airfryer com tecnologia Twin TurboStar também poupa o utilizador e toda a casa daquele cheiro a óleo de fritar produzido por uma fritadeira normal.
A Airfryer utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo adicionado, para uma fritura de até 90% menos de gordura*. Desfrute de alimentos com grande sabor e estaladiços como quando são fritos em muito óleo, com uma menor quantidade de gordura.
Desempenho comprovado. Batatas fritas tão estaladiças como as de uma fritadeira normal, mas até 90% menos de gordura. Asse coxas de frango com pele estaladiça e carne tenra, mas sem gordura.
Críticas
Em comparação com o teor de gordura de um frango e a fritura em fritadeira de óleo normal e num wok
Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional
Em comparação com Airfryer da colecção Viva da Philips, capacidade total acomoda 800 gr de batatas fritas