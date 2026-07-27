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  • A forma mais saudável de fritar*
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Descontinuado

Colecção VivaAirfryer

HD9721/10

A forma mais saudável de fritar*
A Airfryer Twin TurboStar Philips utiliza ar quente para fritar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo adicionado. A nova tecnologia Twin TurboStar foi desenvolvida para remover a gordura dos alimentos, o que faz desta a forma mais fácil de fritar, para si e para a sua família.
Ver todos os benefícios

Textura estaladiça, reduz a gordura que as outras deixam ficar*

A forma mais saudável de fritar*

  • Fritadeira de baixo teor de gordura

  • Preto

  • 1500 W

  • 0,8 kg

A tecnologia Twin TurboStar retira a gordura dos alimentos

A tecnologia Twin TurboStar retira a gordura dos alimentos

Através da combinação de um aquecedor potente com o motor da nossa nova tecnologia Twin TurboStar, o ar quente da Airfryer roda como um poderoso tornado por todo o cesto de fritar. Desenvolvida para extrair mais gordura da sua comida e recolhê-la toda no tabuleiro para fácil eliminação. A Philips Airfryer com tecnologia Twin TurboStar também poupa o utilizador e toda a casa daquele cheiro a óleo de fritar produzido por uma fritadeira normal.

Fritar com pouco ou sem óleo

Fritar com pouco ou sem óleo

A Airfryer utiliza ar quente para cozinhar os seus alimentos favoritos com pouco ou nenhum óleo adicionado, para uma fritura de até 90% menos de gordura*. Desfrute de alimentos com grande sabor e estaladiços como quando são fritos em muito óleo, com uma menor quantidade de gordura.

Batatas fritas deliciosas com até 90% menos de gordura*

Desempenho comprovado. Batatas fritas tão estaladiças como as de uma fritadeira normal, mas até 90% menos de gordura. Asse coxas de frango com pele estaladiça e carne tenra, mas sem gordura.

Especificações técnicas

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Críticas

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Avisos legais

  1. Em comparação com o teor de gordura de um frango e a fritura em fritadeira de óleo normal e num wok

  2. Em comparação com as batatas fritas preparadas numa fritadeira Philips convencional

  3. Em comparação com Airfryer da colecção Viva da Philips, capacidade total acomoda 800 gr de batatas fritas