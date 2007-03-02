ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de produto único

Descontinuado

Depiladora

HP2843/01

Satinelle

O sistema exclusivo de depilação da Philips puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos que voltam a crescer são suaves e finos e a depilação torna-se mais rápida e mais fácil.

Ver todos os benefícios

Satinelle

Sistema exclusivo de depilação da Philips

O sistema exclusivo de depilação da Philips puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos que voltam a crescer são suaves e finos.

Cabeça de depilação lavável

Para mais higiene e limpeza fácil.

Escova de limpeza para uma limpeza fácil

Escova de limpeza para uma limpeza fácil e uma higiene perfeita

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais, com base nas minhas preferências e nos meus comportamentos, sobre produtos, serviços, eventos e ofertas da Philips. Posso anular facilmente a subscrição a qualquer momento!

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis