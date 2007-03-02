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Descontinuado
HP2843/01
Satinelle
O sistema exclusivo de depilação da Philips puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos que voltam a crescer são suaves e finos e a depilação torna-se mais rápida e mais fácil.
O sistema exclusivo de depilação da Philips puxa os pêlos pela raiz, deixando a sua pele suave e sem pêlos durante semanas. Os pêlos que voltam a crescer são suaves e finos.
Para mais higiene e limpeza fácil.
Escova de limpeza para uma limpeza fácil e uma higiene perfeita
Críticas