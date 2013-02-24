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  • Alívio eficaz das dores
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Descontinuado

Lâmpada de infravermelhos InfraCare

HP3621

3.7
| (29) Críticas
Alívio eficaz das dores
Calor de penetração profundo com lâmpada de infravermelhos
Ver todos os benefícios

Penetração profunda de infravermelhos

Alívio eficaz das dores

  • 200 W

  • Área de tratamento localizada

Penetração profunda de infravermelhos

Penetração profunda de infravermelhos

A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.7

de 5

29

Críticas

24/02/2013

España

España

Es una maravilla para los dolores!!!

Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!

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Esta avaliação foi feita para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare

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15/08/2017

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

Easy to use

Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.

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02/10/2013

France

France

Appareil très efficace

Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.

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Esta avaliação foi feita para HP3621 Lampe infrarouge InfraCare

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