Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
HP3621
200 W
Área de tratamento localizada
A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.
3.7
de 5
29
Críticas
Bea1983
24/02/2013
España
Es una maravilla para los dolores!!!
Hace 2,5 años que la tengo y desde que la tengo estoy encantada. Siempre que tengo una contractura me pongo la lampara 20 minutos y si no se me quita en la primera sesion porque la contractura es muy profunda doy dos o 3 mas y estoy como nueva. Hace poco se la deje a una amiga que no podia mover el hombro-brazo tanto y la dolia un monton... se la deje aunque ella no creia que la lampara le iba a hacer algo y cuando la probo en dos dias estaba como nueva pero ella misma me confirmo que desde la primera sesion ya notaba que hacia efecto... si estais pensando en comprarla, no lo dudeis porque si que funciona!!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 Lámpara de infrarrojos InfraCare
Ozzie47
15/08/2017
United Kingdom
Comprador verificado
Easy to use
Great. First time user of infra red treatment after 3 15 minute sessions pain free. Better than pain killers and lotions. Would recommend this product.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 InfraCare infrared lamp
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 InfraCare infrared lamp
Nilev
02/10/2013
France
Appareil très efficace
Design agréable, appareil très léger, facile à utiliser et très efficace pour nos douleurs.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 Lampe infrarouge InfraCare
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3621 Lampe infrarouge InfraCare