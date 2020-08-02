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  • Alívio eficaz das dores
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Descontinuado

Lâmpada de infravermelhos InfraCare

HP3641

4.1
| (7) Críticas
Alívio eficaz das dores
A lâmpada InfraCare da Philips proporciona alívio das dores musculares e das articulações. O seu calor por infravermelhos de 650 W é muito confortável, penetra profundamente na pele, estimula a circulação sanguínea e alivia com eficácia uma área de meio corpo 60x40 cm.
Ver todos os benefícios

Penetração profunda de infravermelhos

Alívio eficaz das dores

  • 650 W

  • Tratamento para meio corpo

  • 63,5 cm de altura

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de 650 W

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de 650 W

O Philips InfraCare HP 3643 foi optimizado para o alívio eficaz de dores em áreas com 60 x 40 cm, como as costas, ambos os ombros e pescoço ou coxa. O InfraCare possui uma tecnologia inovadora de lâmpadas de halogéneo por infravermelhos. A óptica especial, o filtro e a potente lâmpada de halogéneo de 650 Watts foram optimizados, permitindo um tratamento de meio corpo (60 x 40 cm) e calor muito mais confortável, uma vez que o calor dos infravermelhos é uniformemente dividido sobre a área a tratar.

Ângulo ajustável com rotação

Ângulo ajustável com rotação

O InfraCare HP 3643 é fácil de utilizar para tratamento de meio corpo e para diferentes situações (por exemplo, quando está deitado na cama ou no sofá) devido à sua flexibilidade. Junto ao controlo de ajuste de altura, o compartimento da lâmpada pode ser facilmente posicionado para tratar da melhor forma a parte do corpo correcta, bastando mover o compartimento da lâmpada na horizontal ou na vertical (esquerda/direita 90 graus) e inclinando-o para cima ou para baixo (45 graus).

Penetração profunda de infravermelhos

Penetração profunda de infravermelhos

A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.1

de 5

7

Críticas

4
3
1

02/08/2020

United Kingdom

United Kingdom

Comprador verificado

this product was so versatile. read the review

when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..

Pontos positivos

variable control

Pontos negativos

Cannot replace the infrared halogen lamp.

Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare infrared lamp

Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare infrared lamp

28/01/2017

Italia

Italia

uno dei migliori acquisti della mia vita

un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare

Sim, recomendo este produto

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29/09/2017

Deutschland

Deutschland

Bin Zufrieden

Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare Infrarotlampe

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