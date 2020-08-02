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Descontinuado
HP3641
650 W
Tratamento para meio corpo
63,5 cm de altura
O Philips InfraCare HP 3643 foi optimizado para o alívio eficaz de dores em áreas com 60 x 40 cm, como as costas, ambos os ombros e pescoço ou coxa. O InfraCare possui uma tecnologia inovadora de lâmpadas de halogéneo por infravermelhos. A óptica especial, o filtro e a potente lâmpada de halogéneo de 650 Watts foram optimizados, permitindo um tratamento de meio corpo (60 x 40 cm) e calor muito mais confortável, uma vez que o calor dos infravermelhos é uniformemente dividido sobre a área a tratar.
O InfraCare HP 3643 é fácil de utilizar para tratamento de meio corpo e para diferentes situações (por exemplo, quando está deitado na cama ou no sofá) devido à sua flexibilidade. Junto ao controlo de ajuste de altura, o compartimento da lâmpada pode ser facilmente posicionado para tratar da melhor forma a parte do corpo correcta, bastando mover o compartimento da lâmpada na horizontal ou na vertical (esquerda/direita 90 graus) e inclinando-o para cima ou para baixo (45 graus).
A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.
4.1
de 5
7
Críticas
alipali
02/08/2020
United Kingdom
Comprador verificado
this product was so versatile. read the review
when we used this infrared heater for different family problems, it has been great, but now not good at all because Phillips makes a product to last only so long because now they do not supply 650 kW lamps for this product and force you to scrap it. in the hope that you will buy a newer model..
Pontos positivos
variable control
Pontos negativos
Cannot replace the infrared halogen lamp.
Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare infrared lamp
Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare infrared lamp
ant64
28/01/2017
Italia
uno dei migliori acquisti della mia vita
un piccolo sole in casa! sui dolori funziona davvero e anche solo come sveglia è imperdibile.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3641 Lampada a infrarossi InfraCare
Hobbyhandwerker77
29/09/2017
Deutschland
Bin Zufrieden
Starke Leistung,bereue nicht den Kauf,würde ich wieder kaufen
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP3641 InfraCare Infrarotlampe
Sim, recomendo este produto
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