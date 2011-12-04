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Estilos criativos, cuidado constante
Quer contar quantas formas existem para conseguir penteados fantásticos? O SalonMultistylist 8 em 1 tem oito versáteis acessórios modeladores em cerâmica. Perfeitos para criar todos os penteados que possa imaginar… e muito mais.
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza, sendo um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas deslizam pelo cabelo sem esforço, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
Proteja e guarde o seu alisador com estilo utilizando a bolsa atractiva para armazenamento. A bolsa está incluída no conjunto.
Utilize os ganchos para separar madeixas, isto ajudá-la-á a pentear facilmente todo o cabelo.
3.4
de 5
10
Críticas
80%
recomendam este produto
whjsmulders
04/12/2011
Nederland
Prima product
Product voldoet volledige aan de gestelde eisen waarvoor het bestemd is.
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Esta avaliação foi feita para SalonMultistylist HP4696/22 Multistyler
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Lilw1
21/06/2014
United Kingdom
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP4696/37 Multi-Styler
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Marta
21/06/2014
United Kingdom
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