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  • Depilação segura e fácil
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Descontinuado

SatinShave EssentialDepiladora de corte elétrica a húmido e a seco

HP6306/00

3.7

| (6) Críticas

Depilação segura e fácil

Com esta prática depiladora de corte pode depilar todo o corpo de forma rápida, fácil e segura. O segredo é a pequena cabeça de corte que corta rapidamente, enquanto protege a sua pele. Uma sensação confortável e suave após cada utilização!

Ver todos os benefícios

Depilação segura e fácil

  • para pernas

  • Sistema de corte com cabeça única

  • Funciona a pilhas

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Tecnologia Wet & Dry para usar no banho ou no duche

Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.

Funciona a pilhas

Funciona a pilhas

Depile-se em qualquer lugar com esta depiladora de corte feminina sem fios.

Lâmina hipoalergénica

Lâmina hipoalergénica

A rede hipoalergénica previne irritações e erupções cutâneas

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

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3.7

de 5

6

Críticas

3

02/01/2014

España

España

rapida y eficaz

rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo

07/10/2015

France

France

ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance

c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

18/10/2011

France

France

tres bon produit

produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche

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