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Descontinuado
HP6306/00
Depilação segura e fácil
Com esta prática depiladora de corte pode depilar todo o corpo de forma rápida, fácil e segura. O segredo é a pequena cabeça de corte que corta rapidamente, enquanto protege a sua pele. Uma sensação confortável e suave após cada utilização!
para pernas
Sistema de corte com cabeça única
Funciona a pilhas
Para uma utilização suave e confortável durante o duche ou banho. Pega antideslizante para um manuseamento perfeito a húmido e a seco.
Depile-se em qualquer lugar com esta depiladora de corte feminina sem fios.
A rede hipoalergénica previne irritações e erupções cutâneas
3.7
de 5
6
Críticas
aidiyeina
02/01/2014
España
rapida y eficaz
rápida y eficaz para cortar el vello de piernas y axilas, se adapta sin problemas
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica en seco y húmedo
thany19
07/10/2015
France
ce produit est facile à utiliser et de bonnes performance
c'est un produit de grande qualité et très efficace (surtout quand on est pressée).
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
lalydan
18/10/2011
France
tres bon produit
produit peu onereux de tres bonne qualite tres simple d'entretien le point faible il manque une petite house de rangement
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinShave Essential HP6306/00 Rasoir électrique 100 % étanche