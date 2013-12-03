Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Cadastre-se agora
Garanta acesso antecipado à nossa Black Friday
Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips
Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.
Azul
O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.
Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.
Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.
4.0
de 5
2
Críticas
100%
recomendam este produto
argunova
03/12/2013
España
Estupenda para evitar el dolor
Es un producto con el que he notado que el pelo tarda más en crecer y además cuando sale es más debil, lo más importante, con la incorporación del frio, el dolor disminuye bastante.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora
Axel
02/10/2012
United Kingdom
Excellent product for general hair removal. Not so good for smaller nooks & crannies!
This is an excellent product for removing hair from the legs! And my hair doesn't grow back half as quick as shaving, you have to give it a few goes to get complete coverage. It's too big & the wrong shape for me to use under the arms.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6491/00 Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6491/00 Epilator