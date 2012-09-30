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Descontinuado
Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips
Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.
Púrpura
O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.
Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.
Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.
4.7
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Nini86
08/01/2017
United Kingdom
Best epilator and lady shave!!
This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Epilator
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lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
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