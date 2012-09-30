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Descontinuado

Satinelle IceDepiladora

HP6493/00

4.7

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips

Graças às propriedades suavizantes do gelo e a um sistema integrado de massagem, a nova Satinelle Ice reduz significativamente a dor normalmente associada à depilação. O sistema de discos cerâmicos hipoalergénico também é suave para a pele sensível.

Ver todos os benefícios

Gelo e massagem para uma remoção de pêlos mais suave

Sistema exclusivo de depilação cerâmica da Philips

  • Púrpura

Aplicador de frio de encaixe

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Cabeça de arrefecimento giratória

Segue os contornos do corpo para uma redução máxima da dor durante a depilação e para obter um efeito imediato de frescura e suavidade na pele.

Sistema de massagem integrado

Funciona com aplicador de frio para afastar a sensação de depilação.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.7

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

30/09/2012

España

España

MUY BUENA Y MUY ÚTIL.

Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Sim, recomendo este produto

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08/01/2017

United Kingdom

United Kingdom

Best epilator and lady shave!!

This product is probably the best epilator I have ever purchased. The lady shave head was extremely gentle but gave the closest shave and left no irritation. And the design made it very easy to use, the ceramic used on the epilation head had a fantastic grip, even for the most thickest of hair types with minimum pain. My wire unfortunately broke and I can't seem to buy this product anywhere :( please bring this back

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6493/00 Epilator

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15/05/2012

España

España

facil manejo gracias a su mango más delgado

facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable

Sim, recomendo este produto

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