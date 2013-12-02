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Descontinuado

Satinelle IceDepiladora

HP6495/00

4

| (1) Avaliaç. | 100% recomendam este produto

Edição limitada da Satinelle Ice

A primeira depiladora em cerâmica com aplicador de gelo de encaixe e sistema de massagem.

Ver todos os benefícios

A depiladora mais suave da Philips

Edição limitada da Satinelle Ice

  • Branqueamento

Aplicador de frio Premium com cabeça oscilante

Aplicador de frio Premium com cabeça oscilante

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Novo sistema cerâmico de depilação

Graças ao seu material exclusivo em cerâmica e ao formato ergonómico, a cabeça de depilação agarra mais pêlos, assegurando uma depilação até 20% mais rápida*. *Em comparação com a Philips Satin Ice.

Discos hipoalergénicos

A cabeça de depilação hipoalergénica reduz o risco de irritação alérgica, proporcionando um cuidado adicional da pele.

Especificações técnicas

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recomendam este produto

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02/12/2013

België

België

handig draadloos epileren en scheren

mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat

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