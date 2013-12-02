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Descontinuado
Edição limitada da Satinelle Ice
A primeira depiladora em cerâmica com aplicador de gelo de encaixe e sistema de massagem.
Branqueamento
O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.
Graças ao seu material exclusivo em cerâmica e ao formato ergonómico, a cabeça de depilação agarra mais pêlos, assegurando uma depilação até 20% mais rápida*. *Em comparação com a Philips Satin Ice.
A cabeça de depilação hipoalergénica reduz o risco de irritação alérgica, proporcionando um cuidado adicional da pele.
4.0
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recomendam este produto
monique47
02/12/2013
België
handig draadloos epileren en scheren
mijn 1e draadloze lady shave/epileerder en het is veel makkelijker dan met een snoer, opgeladen kun je hem ook meerdere keren gebruiken, dus heel handig voor vakantie, scheelt een kabel het lampje is ook handig, zeker bij het epileren
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice HP6495/00 Epileerapparaat
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