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SatinelleDepiladora

HP6502/00

4.3

| (3) Críticas | 100% recomendam este produto

Satinelle Ice PREMIUM

A primeira depiladora em cerâmica com aplicador de frio Premium e sistema sónico de massagem.

Ver todos os benefícios

A depiladora mais suave com gelo e massagem sónica

Satinelle Ice PREMIUM

Sistema sónico de massagem

Massagem de elevada frequência minimiza a sensação de desconforto da depilação.

Discos hipoalergénicos

Discos hipoalergénicos

Reduzem o risco de irritações alérgicas, cuidando da sua pele.

Aplicador de frio Premium

Segue perfeitamente cada curva do seu corpo para um arrefecimento óptimo e uma depilação suave.

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4.3

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

08/03/2016

España

España

Buen producto

Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.

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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6502/00 Depiladora

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06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6502/00 Épilateur

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Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6502/00 Épilateur

06/08/2013

France

France

Bon produit mais..

Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...

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