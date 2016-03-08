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Descontinuado
Satinelle Ice PREMIUM
A primeira depiladora em cerâmica com aplicador de frio Premium e sistema sónico de massagem.
Massagem de elevada frequência minimiza a sensação de desconforto da depilação.
Reduzem o risco de irritações alérgicas, cuidando da sua pele.
Segue perfeitamente cada curva do seu corpo para um arrefecimento óptimo e uma depilação suave.
4.3
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
chisi
08/03/2016
España
Buen producto
Producto muy recomendable. Hace ya muchos años que la tengo y funciona perfectamente.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6502/00 Depiladora
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angelique2a
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6502/00 Épilateur
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diinee
06/08/2013
France
Bon produit mais..
Très bon produit, épile très bien mais cela fait un an que je l'ai et l'une des pièce à l'interieur de la piece s'est usée et il faut donc changer la tête sinon celle ci se coince pendant l'épilation jusqu'a ne plus rien épiler du tout...
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