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Descontinuado
Ultra-suave, ultra-rápido
Os discos em cerâmica removem os pêlos pela raiz, garantindo uma pele suave e sedosa. O aplicador de frio de encaixe utiliza as propriedades calmantes do frio para refrescar e aliviar a pele durante a depilação.
Sem fios
Com aplicador de frio de encaixe
e cabeça de corte
O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.
Estimula suavemente a pele, reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto e tornando o processo de depilação mais confortável.
Corta os pêlos até meio milímetro, sem que tenha de esperar pelo crescimento completo do pêlo.
4.8
de 5
4
Críticas
100%
recomendam este produto
Jk1234
07/10/2019
Portugal
produto com excelentes características
Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
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Trinity2015
14/04/2015
United Kingdom
The best Epilator!
I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.
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Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
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lee20x
15/10/2011
United Kingdom
the products a great all rounder
the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price
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Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator
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