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Descontinuado

Satinelle Ice PremiumDepiladora

HP6517/00

4.8

| (4) Críticas | 100% recomendam este produto

Ultra-suave, ultra-rápido

Os discos em cerâmica removem os pêlos pela raiz, garantindo uma pele suave e sedosa. O aplicador de frio de encaixe utiliza as propriedades calmantes do frio para refrescar e aliviar a pele durante a depilação.

Ver todos os benefícios

Depiladora com aplicador de frio e massagem integrado

Ultra-suave, ultra-rápido

  • Sem fios

  • Com aplicador de frio de encaixe

  • e cabeça de corte

Aplicador de frio Premium com cabeça oscilante

Aplicador de frio Premium com cabeça oscilante

O aplicador de frio, patenteado suaviza a pele, reduzindo a desagradável sensação da depilação. A cabeça oscilante segue cada curva do seu corpo para um arrefecimento perfeito e menos dor.

Massagem sónica com aloë vera

Massagem sónica com aloë vera

Estimula suavemente a pele, reduzindo ao mínimo a sensação de desconforto e tornando o processo de depilação mais confortável.

Cabeça de depilação curva

Cabeça de depilação curva

Corta os pêlos até meio milímetro, sem que tenha de esperar pelo crescimento completo do pêlo.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

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4.8

de 5

4

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

07/10/2019

Portugal

Portugal

produto com excelentes características

Excelente produto, suas pinças de coleta de pelos não se perdem com o tempo, tem alta durabilidade.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

14/04/2015

United Kingdom

United Kingdom

The best Epilator!

I have been using this particular epilator for the past 6 years and it is just the best. I don't understand why they have stopped making epilators with the rubber tweezers, the metal tweezer epilators are so painful compared to this model. It's frustrating because it's proving impossible to find this model or any with the same features.

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15/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

the products a great all rounder

the phillips satinelle ice premium epilator is a excellent item,it has both a shaver head&epilator,rechargable&with ice pack,great performance,easy to handle&use,great bargain at the price

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Esta avaliação foi feita para Satinelle Ice Premium HP6517/04 Epilator

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