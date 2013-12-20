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Descontinuado
Desfrute de um toque acetinado.
A depiladora SatinSoft da Philips com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Inclui um adaptador para áreas sensíveis.
Sistema de cuidado da pele
Adaptador para zonas sensíveis
Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.
A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
3.8
de 5
10
Críticas
80%
recomendam este produto
littlelove
20/12/2013
España
perfecta!
me encanta, deja la piel muy suave y es muy fácil de usar y limpiar. La recomiendo 100% y de precio esta genial.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Sim, recomendo este produto
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wepa
02/07/2013
España
excelentes resultados
Esta depiladora da excelentes resultados, el vello tarda mucho en salir y es más delgado cuando sale. Sería mejor si no fuera tan ruidoso y que halar los vellos no fuera tan doloroso, pero todo es cuestión de acostumbrarse.
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Reina
12/12/2013
España
Eficaz hasta el ultimo momento
La uso a menudo,puedo utilizarla sin problemas en varias zonas,no crea irritación,no enquista el pelo al salir y sobre todo lo mas importante que sigue funcionando como el primer día. Para estas navidades me he pedido el kit de SatinPerfect Depiladora Edición de lujo y otra para regalar,acierto seguro.
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