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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6520/01

3.9

| (15) Críticas | 93% recomendam este produto

Desfrute de um toque acetinado.

A depiladora SatinSoft da Philips com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Sem fios e recarregável, para uma utilização confortável onde desejar. Inclui um adaptador para áreas sensíveis.

Ver todos os benefícios

Depiladora com sistema de cuidado da pele

Desfrute de um toque acetinado.

  • Sistema de cuidado da pele

  • Sem fios

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.

Especificações técnicas

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Críticas

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3.9

de 5

15

Críticas

93%

recomendam este produto

2

04/12/2013

España

España

Imprescindible en nuestro armario

Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Depiladora

05/10/2013

United Kingdom

United Kingdom

help me with this!

i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator

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Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator

05/10/2013

United Kingdom

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i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!

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