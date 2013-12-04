Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desfrute de um toque acetinado.
A depiladora SatinSoft da Philips com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Sem fios e recarregável, para uma utilização confortável onde desejar. Inclui um adaptador para áreas sensíveis.
Sistema de cuidado da pele
Sem fios
Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.
A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
3.9
de 5
15
Críticas
93%
recomendam este produto
Huhec
04/12/2013
España
Imprescindible en nuestro armario
Depiladora fácil de usar, no causa ningún dolor porque no notas el tirón. Y el resultado final.......de profesional.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Depiladora
zaps
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sandie71
05/10/2013
United Kingdom
help me with this!
i just bought the epilator yesterday and it is not painful as i expected from a first time user's point of view. But the problem is i dont know how to remove the epilator head, can someone tell me how coz i might break the head. It has no button for easy cap or head removal compared to the other philips epilator. Thank you!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6520/01 Epilator