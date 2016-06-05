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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6521/01

4.2

| (29) Críticas | 93% recomendam este produto

Desfrute de um toque acetinado.

A depiladora Philips SatinSoft com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Utilização a húmido e a seco, para uma utilização confortável durante o duche. Inclui um adaptador para áreas sensíveis.

Ver todos os benefícios

Depiladora com sistema SkinPerfect

Desfrute de um toque acetinado.

  • Sistema de cuidado da pele

  • Húmido e seco

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.

Especificações técnicas

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Ir para acessórios e peças de substituição

Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.2

de 5

29

Críticas

93%

recomendam este produto

2

05/06/2016

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I love this product, very easy to use and de result is fantastic.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator

24/05/2015

France

France

Ma revolution epilation

Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur

26/09/2013

France

France

epilateur magique

super epilateur simple pratique je suis tres tres contente de cette appareil mais il ne fonctionne plus pourquoi avoir avec le revendeur je suis decu de se coté la parceque quand on adore ou quand on aime bien quelque chose sa ne dur pas je me disé que javais trouvé mon epilateur oui mais voila

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur

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