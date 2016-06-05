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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Desfrute de um toque acetinado.
A depiladora Philips SatinSoft com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Utilização a húmido e a seco, para uma utilização confortável durante o duche. Inclui um adaptador para áreas sensíveis.
Sistema de cuidado da pele
Húmido e seco
Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.
A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
4.2
de 5
29
Críticas
93%
recomendam este produto
Guiga
05/06/2016
United Kingdom
Excellent
I love this product, very easy to use and de result is fantastic.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/30 Satinelle Epilator
Venus78
24/05/2015
France
Ma revolution epilation
Ce Satin Soft est une revolution pour moi,apres deux decennies de rasoir et avoir ete traumatisee tres jeune par un epilateur ancienne generation d'une autre marque. Et bien ce Philips est hallucinant de douceur et d'efficacite,je l'utilise a sec sur jambes, aisselles et meme maillot, il ne pince PAS la peau, et prend meme les poils les plus courts. Jamais je n'aurai pense pouvoir m'epiler aussi facilement avec un epilateur electrique, y compris sur zones sensibles en mettant l'embout special, j'utilise toujours la plus grande vitesse,il ne pince JA-MAIS,ouf! Super produit,tres bon rapport qualite prix et en plus...il est beau :) Oubliez votre rasoir et aussi la concurrence plus chere qui ne fait pas aussi bien que ce Satin Soft qui est en plus tres beau et ergonomique. Merci a Philips pour cette technologie
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
chouchou
26/09/2013
France
epilateur magique
super epilateur simple pratique je suis tres tres contente de cette appareil mais il ne fonctionne plus pourquoi avoir avec le revendeur je suis decu de se coté la parceque quand on adore ou quand on aime bien quelque chose sa ne dur pas je me disé que javais trouvé mon epilateur oui mais voila
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6521/01 Épilateur