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Descontinuado
HP6522/01
Desfrute de um toque acetinado.
A depiladora SatinSoft da Philips com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Aplicação a húmido e a seco, para uma utilização confortável durante o duche. Inclui cabeça de corte com pente aparador.
Sistema de cuidado da pele
Húmido e seco
Cabeça de corte
Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.
A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
3.8
de 5
33
Críticas
Yesi
23/04/2020
España
Magnifica
Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator
Data de utilização 2018-04-23
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator
Data de utilização 2018-04-23
Clare89
13/06/2019
United Kingdom
LOVE LOVE LOVE THIS
I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator
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Louisa88
13/06/2019
United Kingdom
Comprador verificado
LOVE LOVE LOVE THIS
I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.
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