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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6522/01

3.8

| (33) Críticas

Desfrute de um toque acetinado.

A depiladora SatinSoft da Philips com o sistema de cuidado da pele protege a sua pele contra a sensação de arranque e maximiza a higiene. Aplicação a húmido e a seco, para uma utilização confortável durante o duche. Inclui cabeça de corte com pente aparador.

Ver todos os benefícios

Depiladora com sistema SkinPerfect

Desfrute de um toque acetinado.

  • Sistema de cuidado da pele

  • Húmido e seco

  • Cabeça de corte

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Escova de esfoliação para revelar uma pele ainda mais luminosa.

Design exclusivo da Philips que contém cerdas hipoalergénicas para uma melhor higiene. Adapta-se perfeitamente à sua mão para um manuseamento perfeito em todas as condições e pode ser usada a húmido e a seco.

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

Barra massajadora vibratória que estimula a sua pele

A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável.

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

3.8

de 5

33

Críticas

23/04/2020

España

España

Magnifica

Acabado perfecto. Cuidado de la piel. Accesorios adecuados.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator

Data de utilização 2018-04-23

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator

Data de utilização 2018-04-23

13/06/2019

United Kingdom

United Kingdom

LOVE LOVE LOVE THIS

I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SatinSoft HP6522/01 Epilator

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13/06/2019

United Kingdom

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Comprador verificado

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I love this product. I have had the luck of trying others and always come back to this one. It's my go to. Although any epilation is painful, I find this one gives off the least amount of pain and is the most effective. It picks up even the tiniest of hairs. Using often yields such good results and your usage needed becomes less quite quickly. Honestly don't think I could ever give this up.

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