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Descontinuado
HP6570/10
Suave em poucos minutos, dura várias semanas
A cabeça extra larga e as pinças texturizadas da SatinPerfect removem mais pêlos numa só passagem, proporcionando a melhor experiência de depilação! Não quer uma suavidade prolongada que dura até quatro semanas? Suavidade em alguns minutos, duração para várias semanas!
Luxo para as pernas
As pinças cerâmicas texturizadas agarram eficazmente o pêlo e evitam que os pêlos mais finos se soltem dos discos
Cabeça de depilação extra larga agarra e remove mais pêlos numa só passagem para resultados de longa duração e ultra suaves em poucos minutos
A barra massajadora com uma vibração delicada estimula e acalma a pele para um processo de depilação agradável
3.8
de 5
9
Críticas
azul64
17/12/2013
España
La mejor que he tenido, y han sido unas cuantas
Desde que salio la primera depiladora electrica, he tenido varias, y esta es la mejor, eficacia, sin dolor, facil uso, un diseño que se adapta a la mano y a las curvas de la pierna, en resumen, perfecta
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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/10 Depiladora
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mieke2202
20/05/2012
Nederland
zeer tevreden
Eerder was ik in het bezit van een Philips Satinelle met ijskoeler. Na verloop van tijd, werkte de kop helaas niet meer goed genoeg en helaas kun je deze niet afzonderlijk aanschaffen. Ik besloot een Braun te kopen. Deze werkte wel effectief, maar nam soms ook mijn vel mee en was pijnlijker dan ik gewend was. Ik heb nu deze aangeschaft en het resultaat vergeleken met een Braun (een been met Braun, een been met de Philips). Het resultaat is gelijk. De Philips is echter minder pijnlijk en neemt niet zoals de Braun soms het vel mee.
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usuario81
18/12/2013
España
Totalmente satisfecha con el producto, era lo que esperaba.
Ya había tenido una Philips Satinelle con la que estaba muy contenta, me duró 10 años y decidí repetir por los buenos resultados. El producto ha sido mejorado con creces, el cabezal más grande se nota muchísimo en el tiempo de depilación, además la luz ayuda mucho a que los resultados sean óptimos.
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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6570/00 Epilator
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