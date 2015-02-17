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Descontinuado
HP6581/00
Revele a perfeição da sua pele
A depiladora SatinPerfect da Philips com o sistema SkinPerfect remove até os pêlos finos e curtos, enquanto protege a pele. Funcionamento a húmido e a seco para uma utilização confortável durante o banho. Inclui depiladora de precisão a húmido e a seco, cabeça de corte com pente e pinça inteligente
Húmido e seco
Edição Deluxe
Esta depiladora tem discos cerâmicos texturizados para remover suavemente até os pêlos mais finos
Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.
Para uma utilização a húmido e a seco.
3.6
de 5
32
Críticas
usuariaX
17/02/2015
España
practico limpio y una inversion
es excelente, muy delicada con la extraccion del vello. Ademas es muy util la pequeña para llevar de viaje.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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kd67
23/06/2013
España
practica y fantastica!
Nunca había usado este tipo de depilación y resulta realmente practico y limpio. Lo puedes usar en cualquier momento y llevar en viajes cómodamente.
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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Has1990
09/03/2013
United Kingdom
Best Epilator I Have Used
I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator
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