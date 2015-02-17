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Descontinuado

SatinPerfectDepiladora

HP6581/00

3.6

| (32) Críticas

Revele a perfeição da sua pele

A depiladora SatinPerfect da Philips com o sistema SkinPerfect remove até os pêlos finos e curtos, enquanto protege a pele. Funcionamento a húmido e a seco para uma utilização confortável durante o banho. Inclui depiladora de precisão a húmido e a seco, cabeça de corte com pente e pinça inteligente

Ver todos os benefícios

Depiladora com sistema SkinPerfect

Revele a perfeição da sua pele

  • Húmido e seco

  • Edição Deluxe

Discos cerâmicos texturizados removem até os pêlos mais finos e curtos

Discos cerâmicos texturizados removem até os pêlos mais finos e curtos

Esta depiladora tem discos cerâmicos texturizados para remover suavemente até os pêlos mais finos

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Discos de arranque delicados removem os pêlos sem puxar a pele

Esta depiladora tem discos de arranque delicados para remover os pêlos sem puxar a pele.

Utilização a húmido ou a seco, dentro ou fora do chuveiro

Utilização a húmido ou a seco, dentro ou fora do chuveiro

Para uma utilização a húmido e a seco.

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Críticas

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3.6

de 5

32

Críticas

17/02/2015

España

España

practico limpio y una inversion

es excelente, muy delicada con la extraccion del vello. Ademas es muy util la pequeña para llevar de viaje.

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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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23/06/2013

España

España

practica y fantastica!

Nunca había usado este tipo de depilación y resulta realmente practico y limpio. Lo puedes usar en cualquier momento y llevar en viajes cómodamente.

Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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09/03/2013

United Kingdom

United Kingdom

Best Epilator I Have Used

I have been waxing legs, under arms and bikini area for years now, and i started to get bored doing it as i personally thought it was a slow process and i preferred doing it myself at home, i have always thought about buying an epilator and i had come across this one as i was looking for an expensive one and one that that can be used in the bath/shower. I used it for the first time today, and it really wasn't as painful as i thought it was going to be!! i was very surprised, it was probably because i used it under the shower as well, and the precision epilator that came with it was excellent for my under arm, as i find that area very sensitive. Pain rating for my legs/thigh 2/5 Pain rating for underarm 3/5 (bear in mind everyone is different)

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Esta avaliação foi feita para SatinPerfect HP6581/00 Epilator

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