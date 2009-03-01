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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6608/01

Mais rente para uma pele suave como seda

Inicie-se na depilação com este novo sistema da Philips que remove até os pêlos mais curtos pela raiz, deixando a sua pele suave como seda durante semanas. Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores, ajudando-a a alcançar os melhores resultados.

Ver todos os benefícios

Apanha os pêlos mais curtos para resultados perfeitos

Mais rente para uma pele suave como seda

  • Principiantes

Acessório de início rápido com massagem para uma depilação eficaz e suave

Acessório de início rápido com massagem para uma depilação eficaz e suave

Para contacto máximo com a pele em todas as circunstâncias enquanto relaxa a sua pele antes de fazer a depilação, este acessório combinado posiciona a depiladora no melhor ângulo para uma remoção do pêlo eficaz constante

Utilize este acessório para uma depilação eficaz e mais suave

Utilize este acessório para uma depilação eficaz e mais suave

Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz e, em simultâneo, descontrai a sua pele para uma depilação mais delicada

Adaptador sensível para pele delicada

Adaptador sensível para pele delicada

Especialmente adaptado para peles mais sensíveis, permitindo uma depilação mais gentil nas áreas delicadas.

Especificações técnicas

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