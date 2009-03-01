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Descontinuado
HP6608/01
Mais rente para uma pele suave como seda
Inicie-se na depilação com este novo sistema da Philips que remove até os pêlos mais curtos pela raiz, deixando a sua pele suave como seda durante semanas. Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores, ajudando-a a alcançar os melhores resultados.
Principiantes
Para contacto máximo com a pele em todas as circunstâncias enquanto relaxa a sua pele antes de fazer a depilação, este acessório combinado posiciona a depiladora no melhor ângulo para uma remoção do pêlo eficaz constante
Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz e, em simultâneo, descontrai a sua pele para uma depilação mais delicada
Especialmente adaptado para peles mais sensíveis, permitindo uma depilação mais gentil nas áreas delicadas.
Críticas