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Descontinuado
HP6609/01
Mais rente para uma pele suave como seda
Inicie-se na depilação com este novo sistema da Philips que remove até os pêlos mais curtos pela raiz, deixando a sua pele suave como seda durante semanas. Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores, ajudando-a a alcançar os melhores resultados.
Para todo o corpo
com acessório para linha do biquini
Para contacto máximo com a pele em todas as circunstâncias enquanto relaxa a sua pele antes de fazer a depilação, este acessório combinado posiciona a depiladora no melhor ângulo para uma remoção do pêlo eficaz constante
Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz e, em simultâneo, descontrai a sua pele para uma depilação mais delicada
Especialmente adaptado para peles mais sensíveis, permitindo uma depilação mais gentil nas áreas delicadas.
3.0
de 5
2
Críticas
Eliana
18/07/2018
Italia
Comodità
Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Epilatore
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Epilatore
Flor18
27/06/2014
España
Este producto no me sirvio.
La depiladora no me sirvio para depilarme, por que lo unico que logro fue encarnarme los bellos, sacarme algunos de raíz y otros recortarlos! el cabezal de recorte es el unico que utilizo, y hace poco empezo a fallar! es lo unico que utilizo de la depiladora y ya no funciona bien.. que solución pueden darme?
Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Depiladora
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