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Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6609/01

3

| (2) Críticas

Mais rente para uma pele suave como seda

Inicie-se na depilação com este novo sistema da Philips que remove até os pêlos mais curtos pela raiz, deixando a sua pele suave como seda durante semanas. Inclui um conjunto único de acessórios para novos utilizadores, ajudando-a a alcançar os melhores resultados.

Ver todos os benefícios

Apanha os pêlos mais curtos para resultados perfeitos

Mais rente para uma pele suave como seda

  • Para todo o corpo

  • com acessório para linha do biquini

Acessório de início rápido com massagem para uma depilação eficaz e suave

Acessório de início rápido com massagem para uma depilação eficaz e suave

Para contacto máximo com a pele em todas as circunstâncias enquanto relaxa a sua pele antes de fazer a depilação, este acessório combinado posiciona a depiladora no melhor ângulo para uma remoção do pêlo eficaz constante

Utilize este acessório para uma depilação eficaz e mais suave

Utilize este acessório para uma depilação eficaz e mais suave

Levanta até os pêlos mais curtos para obter uma depilação mais eficaz e, em simultâneo, descontrai a sua pele para uma depilação mais delicada

Adaptador sensível para pele delicada

Adaptador sensível para pele delicada

Especialmente adaptado para peles mais sensíveis, permitindo uma depilação mais gentil nas áreas delicadas.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

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Peças e acessórios

Críticas

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3.0

de 5

2

Críticas

4
3
2

18/07/2018

Italia

Italia

Comodità

Ha una buona potenza in grado di togliere in pochi minuti i peli dalla radice. È comodo perché è maneggevole e lo posso portare anche in viaggio. Lo uso una volta alla settimana i peli ricrescono facilmente e questo epilatore mi aiuta tanto a prendere cura del mio corpo.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Epilatore

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Epilatore

27/06/2014

España

España

Este producto no me sirvio.

La depiladora no me sirvio para depilarme, por que lo unico que logro fue encarnarme los bellos, sacarme algunos de raíz y otros recortarlos! el cabezal de recorte es el unico que utilizo, y hace poco empezo a fallar! es lo unico que utilizo de la depiladora y ya no funciona bien.. que solución pueden darme?

Esta avaliação foi feita para Satinelle HP6609/01 Depiladora

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