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Descontinuado
ThermoProtect
2100 W
6 reg. temperatura e velocidade
Jacto frio
A temperatura ThermoProtect fornece a temperatura de secagem perfeita e fornece uma protecção adicional contra o aquecimento excessivo do cabelo. Com o mesmo fluxo de ar potente, irá obter os melhores resultados de uma forma cuidada.
Este secador profissional de 2100 W gera um fluxo de ar potente. A combinação resultante da potência e da velocidade torna a secagem e a modelação do seu cabelo mais rápidas e mais fáceis.
A velocidade e o calor necessários podem ser facilmente ajustados para criar um penteado final perfeito. Seis regulações diferentes garantem o controlo total para penteados precisos e modelados.
4.6
de 5
176
Críticas
97%
recomendam este produto
18/07/2021
Portugal
Muto Bom
Secador com uma ótima relação qualidade/preço. Recomendável.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8230/00 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8230/00 Hairdryer
MarciaM
05/07/2021
Portugal
Parte da promoção
Excelente
Dou 5 estrelas pois aqui por casa temos cabelo lisos e com caracóis e funciona lindamente em todos os cabelos, é prático e leve.
Pontos positivos
Para todo o tipo de cabelos
Pontos negativos
Nenhuma
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8230/00 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8230/00 Hairdryer
AMMS
08/11/2020
Portugal
Comprador verificado
Excelente
O secador pático, simples e perfeito que deixa o cabelo sedoso, brilhante e impecável.
Pontos positivos
Vários níveis de temperatura
Pontos negativos
Não tem
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para DryCare Advanced HP8230/00 Hairdryer
Sim, recomendo este produto
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