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Descontinuado
Suavidade natural com volume
Este modelador Philips permite-lhe criar um penteado liso natural com cuidado e com a quantidade certa de volume para o seu cabelo. De forma rápida, suave e simples.
Controlo para tensão perfeita proporciona-lhe a tensão correcta entre as placas de cerâmica e o cabelo, para que possa conseguir um penteado liso e maravilhoso que melhora o seu volume natural.
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As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.0
de 5
5
Críticas
80%
recomendam este produto
23/02/2011
España
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HP8297/00 Straightener
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corriekoolhof
03/12/2011
Nederland
Sim, recomendo este produto
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vamal
13/12/2011
France
produit facile à utiliser
prix raisonnable. Brosse chauffante qui donne effectivement du volume aux cheveux.
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