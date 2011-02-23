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Descontinuado

Alisador

HP8297/00

4

| (5) Críticas | 80% recomendam este produto

Suavidade natural com volume

Este modelador Philips permite-lhe criar um penteado liso natural com cuidado e com a quantidade certa de volume para o seu cabelo. De forma rápida, suave e simples.

Ver todos os benefícios

Um alisador para um cabelo liso natural

Suavidade natural com volume

Controlo para tensão perfeita para estilos lisos com volume natural

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Controlo para tensão perfeita proporciona-lhe a tensão correcta entre as placas de cerâmica e o cabelo, para que possa conseguir um penteado liso e maravilhoso que melhora o seu volume natural.

Modelação por iões para cabelo brilhante e sem frisado

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Def. temp. dig. p/ garantir resultados ultra macios p/ todos tipos de cabelo

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As definições de temperatura digitais facilitam a selecção rápida da função que necessita ou o ajuste rápido da temperatura de modelação através do visor digital. Isto permite-lhe seleccionar a temperatura perfeita para o seu cabelo e as suas necessidades específicas. O resultado é uma modelação perfeita com apenas um toque num botão.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.0

de 5

5

Críticas

80%

recomendam este produto

3
1

23/02/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8297/00 Straightener

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03/12/2011

Nederland

Nederland

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13/12/2011

France

France

produit facile à utiliser

prix raisonnable. Brosse chauffante qui donne effectivement du volume aux cheveux.

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Esta avaliação foi feita para HP8297/00 Lisseur

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