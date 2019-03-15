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Descontinuado

Essential Care

HP8319/00

4.2

| (6) Críticas | 83% recomendam este produto

Cabelo liso e brilhante facilmente

Concebidas especialmente para rapidez e facilidade de utilização, as placas mais compridas do novo alisador Essential Care permitem-lhe obter o penteado liso que deseja com maior rapidez, enquanto é suave para o seu cabelo.

Ver todos os benefícios

com placas compridas de 100 mm

Cabelo liso e brilhante facilmente

  • Placas mais compridas (100 mm)

  • Temperatura profissional de 210 °C

  • Placas em cerâmica

Placas compridas para alisamento rápido e fácil

Placas compridas para alisamento rápido e fácil

As placas mais compridas permitem um melhor contacto com o cabelo e ajudam-na a obter alisamentos com um resultado perfeito em menos tempo.

Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos

Alta temperatura profissional de 210 °C para resultados perfeitos

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 60 segundos

Tempo de aquecimento rápido, pronto a usar em 60 segundos

O alisador dispõe de um tempo de aquecimento rápido que lhe permite estar pronto a usar em 60 segundos

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

6

Críticas

83%

recomendam este produto

2
1

15/03/2019

España

España

Gran calidad a un buen precio

Hace un mes aprox que tengo la plancha Essential Care de Philips. Es súper ligera, no pesa nada con lo cual apenas te cansas y facilita el proceso. Es muy facil de poner en marcha, tiene un botón de encendido/apagado, alcanca los 210 grados muy rápidamente, una temperatura ideal para un alisado óptimo ; dispone de cable giratorio que viene genial y un mecanismo de cierre ( bloqueo ) de las placas alisadoras. Decir que la primera impresión ha sido muy buena , yo tengo el pelo ondulado/rizado y me ha dejado el pelo con un buen alisado y con brillo, ha sido súper rápido con un par de pasadas en cada mechón he conseguido este resultado. Es recomendable utilizarla después de lavar y secar bien el cabello, ademas de utilizar un protector de calor. Para finalizar, dejar el aparato en una superficie que resista el calor hasta enfriarse ( se enfria rapidamente ) , limpiar las placas , y bloquear las placas alisadoras para guardarla, que también se puede colgar por la anilla que tiene. También se puede utilizar para crear formas en el pelo, unas ondas mas o menos marcadas segun el gusto! Te salva de algun apuro oara conseguir un resultado mas formal y arreglado. Por ponerle alguna pega es que no tiene regulador por temperaturas, pero estoy contentisima.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

18/12/2015

France

France

Comprador verificado

Produit de bonne qualité

Produit très facile d'utilisation, bien sécurisé, à recommander...

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

11/12/2013

España

España

Buena relación calidad-precio

Muy sorprendida con este producto. Al ser tan economico dude de su eficacia y calidad, pero la verdad cada día estoy más contenta con mi plancha de pelo philips HP8319/00 Essential Care cerámica. Facil manejo, muy buenos resultados y un precio muy asequible. En resumen, una buena compra.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HP8319/00 Essential Care

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