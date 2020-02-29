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  • Cabelo sedoso e brilhante com facilidade
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Descontinuado

EssentialAlisador

HP8321/00

4.3

| (41) Críticas | 97% recomendam este produto

Cabelo sedoso e brilhante com facilidade

Placas cerâmicas de turmalina compridas especialmente concebidas para uma modelação fácil e rápida.

Ver todos os benefícios

Cabelo sedoso e brilhante com facilidade

  • Revestimento em cerâmica de turmalina

  • Placas compridas de 100 mm

  • Temperatura de modelação de 210 °C

Placas em cerâmica de turmalina

Placas em cerâmica de turmalina

As placas em cerâmica de turmalina deslizam suavemente pelo cabelo e proporcionam um aspeto brilhante sem frisado.

Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil

Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil

As placas compridas de 100 mm permitem um melhor contacto com o cabelo para ajudar a obter alisamentos com um resultado perfeito de forma mais simples e em menos tempo.

Temperatura de modelação de 210 °C para um estilo macio

Temperatura de modelação de 210 °C para um estilo macio

A temperatura elevada permite alterar o estilo do cabelo para conseguir a aparência que deseja.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.3

de 5

41

Críticas

97%

recomendam este produto

2
1

29/02/2020

España

España

Excelente

Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos

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Esta avaliação foi feita para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

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29/03/2019

España

España

Rapidez y buen resultado

Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.

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28/03/2019

España

España

MARAVILLOSA

Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.

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