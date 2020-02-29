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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Cabelo sedoso e brilhante com facilidade
Placas cerâmicas de turmalina compridas especialmente concebidas para uma modelação fácil e rápida.
Revestimento em cerâmica de turmalina
Placas compridas de 100 mm
Temperatura de modelação de 210 °C
As placas em cerâmica de turmalina deslizam suavemente pelo cabelo e proporcionam um aspeto brilhante sem frisado.
As placas compridas de 100 mm permitem um melhor contacto com o cabelo para ajudar a obter alisamentos com um resultado perfeito de forma mais simples e em menos tempo.
A temperatura elevada permite alterar o estilo do cabelo para conseguir a aparência que deseja.
4.3
de 5
41
Críticas
97%
recomendam este produto
Sibarytas
29/02/2020
España
Excelente
Pues nada la plancha funciona ala perfección y plancha muy bien quedaron contentos y sastisfechos de regalo gracias Saludos
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
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Gemuca77
29/03/2019
España
Parte da promoção
Rapidez y buen resultado
Estás planchas de pelo Philips son muy fáciles de manejar, alisan el pelo muy bien y en poco tiempo. Calientan bastante mejor dar dos pasadas que una despacito para no quemar el pelo.También permiten hacer ondas. Me gustan mucho. El pelo queda con mucho brillo.
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Laumunvaz
28/03/2019
España
Parte da promoção
MARAVILLOSA
Siempre había querido tener un pelo liso en menos de 15 minutos ( hablando de una melena por debajo de los hombros) y Philips lo ha conseguido. También es un alisado que dura incluso despues de dormir y moverte toda la noche.
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