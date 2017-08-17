J'ai les cheveux épais, ondulés, tendance crin de cheval si je n'y prends pas garde...j'ai fait une coupe au carré plongeant effilée , avec cheveux bien désépaissis. J'ai pris ce lisseur pour les mèches de devant donc. C'est un bonheur!!! Alors déja utilisation très facile avec réglage de la température. j'apprécie le verrouillage des plaques surtout que j'ai des enfants en bas age, je fais attention mais deux précautions valent mieux qu'une. Ensuite il chauffe très vite je dirais 30sc pas plus! Niveau largeur de plaques je le trouve très bien, comme il faut pourmes cheveux (ils font à peu près 20cm de long au plus long), la prise des mèches est facile et il n'accroche pas les cheveux. Il lisse en un seul passage et ça fait réellement briller les cheveux. C'est simple moi qui suis un peu maniaque de mes cheveux j'ai trouvé mon nouvel ami. petit conseil, comme j'ai les cheveux secs après le shampooing je mets un peu d'huile d'argan sur les cheveux sauf les racines, je laisse secher à l'"air, ensuite je finis au sèche cheveux pour donner la forme et je termine avec le lisseur. NICKEL! et entre deux shampooing le lissage tient bien je dois dire (je fais 2 shampooings par semaine , 3 maximum). Eventuellement je fais quelques retouches rapides le matin en 5mn c'est bon vraiment un excellent rapport qualité prix.