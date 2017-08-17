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Descontinuado
3 vezes mais protecção para o seu cabelo
O novo alisador Care & Control da Philips proporciona-lhe o visual liso que pretende para o seu cabelo sem o danificar. Alise o cabelo com 3 vezes mais cuidado graças ao tratamento iónico, às placas cerâmicas SilkySmooth e ao controlo digital de temperatura
Placas em cerâmica
Temperatura de 130 a 200 °C
Tratamento iónico
Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.
Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.
A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza e, consequentemente, é um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas SilkySmooth são processadas cuidadosamente para melhorar as propriedades de deslize e de tratamento da cerâmica, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.
Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões
4.8
de 5
17
Críticas
100%
recomendam este produto
Irlin90
17/08/2017
España
Comprador verificado
Totalmente recomendada!
El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.
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Esta avaliação foi feita para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener
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zubingrid
03/12/2013
España
es buena plancha
tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio
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Misspurple
28/02/2013
France
il tient ses promesses
J'ai les cheveux épais, ondulés, tendance crin de cheval si je n'y prends pas garde...j'ai fait une coupe au carré plongeant effilée , avec cheveux bien désépaissis. J'ai pris ce lisseur pour les mèches de devant donc. C'est un bonheur!!! Alors déja utilisation très facile avec réglage de la température. j'apprécie le verrouillage des plaques surtout que j'ai des enfants en bas age, je fais attention mais deux précautions valent mieux qu'une. Ensuite il chauffe très vite je dirais 30sc pas plus! Niveau largeur de plaques je le trouve très bien, comme il faut pourmes cheveux (ils font à peu près 20cm de long au plus long), la prise des mèches est facile et il n'accroche pas les cheveux. Il lisse en un seul passage et ça fait réellement briller les cheveux. C'est simple moi qui suis un peu maniaque de mes cheveux j'ai trouvé mon nouvel ami. petit conseil, comme j'ai les cheveux secs après le shampooing je mets un peu d'huile d'argan sur les cheveux sauf les racines, je laisse secher à l'"air, ensuite je finis au sèche cheveux pour donner la forme et je termine avec le lisseur. NICKEL! et entre deux shampooing le lissage tient bien je dois dire (je fais 2 shampooings par semaine , 3 maximum). Eventuellement je fais quelques retouches rapides le matin en 5mn c'est bon vraiment un excellent rapport qualité prix.
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