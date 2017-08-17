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Descontinuado

Care & controlAlisador Care & Control

HP8344/00

4.8

| (17) Críticas | 100% recomendam este produto

3 vezes mais protecção para o seu cabelo

O novo alisador Care & Control da Philips proporciona-lhe o visual liso que pretende para o seu cabelo sem o danificar. Alise o cabelo com 3 vezes mais cuidado graças ao tratamento iónico, às placas cerâmicas SilkySmooth e ao controlo digital de temperatura

Ver todos os benefícios

Alisador de cabelo com tratamento iónico

3 vezes mais protecção para o seu cabelo

  • Placas em cerâmica

  • Temperatura de 130 a 200 °C

  • Tratamento iónico

Alta temperatura profissional de 230 °C para resultados perfeitos

Esta temperatura elevada permite-lhe alterar o seu penteado e dá-lhe o estilo perfeito que deseja.

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Mais cuidado com tratamento por iões para cabelo brilhante e sem frisado

Dê uma protecção instantânea ao seu cabelo com o tratamento por iões. Os iões com carga negativa eliminam a estática, tratam do seu cabelo e amaciam as cutículas do mesmo para intensificar o seu brilho e luminosidade. O resultado é um cabelo maravilhoso, brilhante, macio e sem frisado.

2x mais suave para o seu cabelo graças às placas cerâmicas SilkySmooth

A cerâmica é microscopicamente suave e duradoura por natureza e, consequentemente, é um dos melhores materiais para as placas alisadoras. As placas SilkySmooth são processadas cuidadosamente para melhorar as propriedades de deslize e de tratamento da cerâmica, proporcionando-lhe um cabelo brilhante perfeito.

Especificações técnicas

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Críticas

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4.8

de 5

17

Críticas

100%

recomendam este produto

3
2
1

17/08/2017

España

España

Comprador verificado

Totalmente recomendada!

El equipo es muy bueno, es tal cual se describe en sus especificaciones. Deja el cabello brillante y natural.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Care & control HP8344/00 Care & Control Straightener

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03/12/2013

España

España

es buena plancha

tiene una temperatura maxima de 210 grados muy buena para cabellos rebeldes como el mio

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28/02/2013

France

France

il tient ses promesses

J'ai les cheveux épais, ondulés, tendance crin de cheval si je n'y prends pas garde...j'ai fait une coupe au carré plongeant effilée , avec cheveux bien désépaissis. J'ai pris ce lisseur pour les mèches de devant donc. C'est un bonheur!!! Alors déja utilisation très facile avec réglage de la température. j'apprécie le verrouillage des plaques surtout que j'ai des enfants en bas age, je fais attention mais deux précautions valent mieux qu'une. Ensuite il chauffe très vite je dirais 30sc pas plus! Niveau largeur de plaques je le trouve très bien, comme il faut pourmes cheveux (ils font à peu près 20cm de long au plus long), la prise des mèches est facile et il n'accroche pas les cheveux. Il lisse en un seul passage et ça fait réellement briller les cheveux. C'est simple moi qui suis un peu maniaque de mes cheveux j'ai trouvé mon nouvel ami. petit conseil, comme j'ai les cheveux secs après le shampooing je mets un peu d'huile d'argan sur les cheveux sauf les racines, je laisse secher à l'"air, ensuite je finis au sèche cheveux pour donner la forme et je termine avec le lisseur. NICKEL! et entre deux shampooing le lissage tient bien je dois dire (je fais 2 shampooings par semaine , 3 maximum). Eventuellement je fais quelques retouches rapides le matin en 5mn c'est bon vraiment un excellent rapport qualité prix.

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