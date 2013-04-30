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Descontinuado

Modelador multiusos

HP8698/00

4

| (4) Críticas

Criatividade instantânea, cuidado constante

O modelador multiusos da Philips confere-lhe versatilidade para criar o penteado mais actual para todas as ocasiões, enquanto cuida do seu cabelo.

Ver todos os benefícios

Criatividade instantânea, cuidado constante

  • 6 acessórios de modelação

  • Temperatura de 190 °C

  • Revestimento cerâmico

  • Desligar automático

Pinça de 16 mm, escova redonda; placas de alisamento e de ondulação; 2 ganchos

Pinça de 16 mm, escova redonda; placas de alisamento e de ondulação; 2 ganchos

O modelador multiusos Philips contém: pinça para encaracolar de 16 mm para cachos; escova redonda para pinça de 16 mm para criar volume adicional; alisador 2 em 1 reversível com placas para alisar e para ondular; dois ganchos do cabelo para uma modelação mais fácil.

Revestimento em cerâmica em todos os acessórios térmicos

Revestimento em cerâmica em todos os acessórios térmicos

Revestimento em cerâmica para cuidar melhor do seu cabelo.

Temperatura de modelação de 190 °C para resultados duradouros

Temperatura de modelação de 190 °C para resultados duradouros

Temperatura de modelação de 190 °C assegura resultados duradouros enquanto minimiza o risco de danos para o cabelo.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

4

Críticas

3
1

30/04/2013

Deutschland

Deutschland

Ich bin durchwegs begeistert!

Ich bin von diesem Gerät wirklich schwerstens Begeistert. Anfangs war ich ein bisschen skeptisch ob die Aufsätze zum wechseln wirklich fest sitzen, bei einem anderen Gerät eines anderen Herstellers, das ich mir vor Jahren zugelegt habe, war dem überhaupt nicht so und es war eher eine wackelige Angelegenheit. Aber hier sind die Aufsätze schnell gewechselt und sitzen Bombenfest. Lockenstab, Glätteisen und Kreppeisen und Co werden schnell heiß, somit kann man gleich mit dem stylen beginnen und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Eine befreundete Friseurin, hat mir damit auch Frisuren gezaubert und fand es auch ganz toll damit zu arbeiten, da es auch gut in der Hand liegt. Nach dem Ausschalten ist der Multistyler auch wieder schnell kalt, was ich in punkto Sicherheit sehr lobenswert finde. Da sei auch die Abschaltautomatik zu erwähnen, sollte man wirklich mal vergessen das Gerät auszuschalten, macht es dies nach einiger Zeit automatisch. Zudem nimmt es nicht viel Platz in meiner "Stylingzone" ein, die ohnehin schon aus allen Nähten platzt. Mein andere Lockenstab und auch das Glätteisen haben bereits das Haus verlassen und ich benutze jetzt nur mehr den Multistyler. Was ich auch sehr praktisch fand war, dass sich das Kabel mitdreht, dies hat der Mutlistyler meinem Ex Lockenstab auch voraus, dort war das Kabel fest und damit meist eingedrehter als meine Haare, was mich beim stylen wirklich genervt hat. Dieser Multistyler ist sehr durchdacht und damit ein Gerät mit dem Styling richtig Spaß macht. Nichts wackelt, keine langen Wartezeiten, keine Kämpfe mit dem Kabel, platzsparend bei der Aufbewahrung, tolle Ergebnisse bei der Frisur und die Haare werden beim stylen durch die Keramikbeschichtung geschont. Also von mir beide Daumen hoch!!

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Esta avaliação foi feita para HP8698/00 Multi-Styler

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19/04/2013

Deutschland

Deutschland

Dieser Styler überzeugt durch seine Multifunktion. Einfach Klasse!!

Einfach Klasse, was man mit diesem Multi-Styler alles anfangen kann. Durch die unterschiedlichen Zusätze, ist es ein Kinderspiel auch unterschiedliche Haarlängen optimal zu stylen. Egal, ob das schnelle Auffrischen am Morgen oder die gestylte Frisur für das Abendkleid, es gelingt und die Haare sind dennoch optimal geschützt.

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15/05/2015

France

France

Bien, je recommande.

Bon produit, la seule chose à lui reprocher c'est le manque de notice pour l’utiliser. Bon rapport qualité/prix. Avec les pinces et la pochette, cela donne un petit+ !

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