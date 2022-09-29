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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
Placas oscilantes em titânio
Controlo preciso de 230 °C
Cuidado iónico: cabelo brilhante
Tempo de aquecimento de 10 seg.
Placas profissionais revestidas a titânio para melhor condução de calor. O material superior da placa é resistente e transfere o calor rapidamente, o que resulta num alisamento rápido e suave.
As placas oscilantes movem-se quando é aplicada demasiada pressão durante o alisamento. Isto protege contra danos no fio de cabelo e, consequentemente, evita quebras de cabelo.
As placas compridas de 100 mm permitem um melhor contacto com o cabelo para ajudar a obter alisamentos com um resultado perfeito de forma mais simples e em menos tempo.
4.6
de 5
149
Críticas
91%
recomendam este produto
Helen.v
29/09/2022
España
La mejor plancha
Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.
Pontos positivos
La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido
Pontos negativos
Ninguna
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo
Morochis1
16/02/2022
España
Es especial deja el cabello liso y con brill
Siempre me ha gustado esta marca y la plancha es buenisima , es la segunda que me compro , no la cambie por mala ni nada de eso , la cambie por cambio de domicilio a otro país y no me venia el cable donde resido
Pontos positivos
Espectacular
Pontos negativos
Nada
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
AracelyV
16/01/2021
España
Muy contenta con las placas de titanio.
Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero; con otras planchas el pelo no me duraba tanto tiempo liso. Calienta muy rápido y también enfría rápido. También sirve para hacer unos rizos espectaculares y de una forma muy sencilla y rápida. Espero que sigan fabricando más planchas de pelo con las placas de titanio, ya que sin duda compraría otra de nuevo.
Pontos positivos
Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero.
Pontos negativos
Nada.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional