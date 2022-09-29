ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

Todas as séries

  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio
  • Alisamento profissional com placas em titânio

Descontinuado

Prestige ProAlisador

HPS930/00

4.6
| (149) Críticas | 91% recomendam este produto
Alisamento profissional com placas em titânio
O alisador Philips Prestige Pro oferece um desempenho profissional rápido com placas oscilantes em titânio. Comece de imediato com apenas 10 segundos de tempo de aquecimento e desfrute de um controlo ideal com regulações de temperatura digitais.
Ver todos os benefícios

Alisamento profissional com placas em titânio

  • Placas oscilantes em titânio

  • Controlo preciso de 230 °C

  • Cuidado iónico: cabelo brilhante

  • Tempo de aquecimento de 10 seg.

Placas revestidas a titânio para um alisamento rápido e simples

Placas revestidas a titânio para um alisamento rápido e simples

Placas profissionais revestidas a titânio para melhor condução de calor. O material superior da placa é resistente e transfere o calor rapidamente, o que resulta num alisamento rápido e suave.

Evite quebras do cabelo com placas oscilantes

Evite quebras do cabelo com placas oscilantes

As placas oscilantes movem-se quando é aplicada demasiada pressão durante o alisamento. Isto protege contra danos no fio de cabelo e, consequentemente, evita quebras de cabelo.

Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil

Placas compridas de 100 mm para um alisamento rápido e fácil

As placas compridas de 100 mm permitem um melhor contacto com o cabelo para ajudar a obter alisamentos com um resultado perfeito de forma mais simples e em menos tempo.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

149

Críticas

91%

recomendam este produto

29/09/2022

España

España

La mejor plancha

Se me había roto mi plancha y tardé bastante en encontrar una plancha perfecta y con esta de momento estoy muy satisfecha ( llevo 3 años usandola). Tengo el pelo fino y ondulado, la uso 150º dos pasadas o 160º una pasada y me deja el pelo liso. Decir que aunque no tengo mucho, pero esta plancha si que me elimina la electricidad estática. Para hacer ondas prefiero usar un moldeador, pero alguna onda pequeña con ella me la hago y queda bonita.

Pontos positivos

La ruleta para regular la temperura, cómoda a la hora de usar y se calienta rápido

Pontos negativos

Ninguna

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Prestige Pro HPS930/00 Plancha para el pelo

16/02/2022

España

España

Es especial deja el cabello liso y con brill

Siempre me ha gustado esta marca y la plancha es buenisima , es la segunda que me compro , no la cambie por mala ni nada de eso , la cambie por cambio de domicilio a otro país y no me venia el cable donde resido

Pontos positivos

Espectacular

Pontos negativos

Nada

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional

16/01/2021

España

España

Muy contenta con las placas de titanio.

Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero; con otras planchas el pelo no me duraba tanto tiempo liso. Calienta muy rápido y también enfría rápido. También sirve para hacer unos rizos espectaculares y de una forma muy sencilla y rápida. Espero que sigan fabricando más planchas de pelo con las placas de titanio, ya que sin duda compraría otra de nuevo.

Pontos positivos

Alisa muy bien el pelo y el resultado es duradero.

Pontos negativos

Nada.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HPS930/40 Plancha para el pelo profesional

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis