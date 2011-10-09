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cabeças de corte

HQ167/40

4.3

| (14) Críticas | 92% recomendam este produto

Mantenha um barbear rente

Todos os anos, as suas lâminas percorrem a altura do Monte Everest... 49 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - substitua as cabeças de corte a cada 12 meses.

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Mantenha um barbear rente

  • Lift & Cut

  • 3 cabeças

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Utilização sobre pele húmida

Utilização sobre pele húmida

Utilize a máquina de barbear no duche para poupar tempo e obter a sensação de frescura do barbear a húmido.

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Críticas

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4.3

de 5

14

Críticas

92%

recomendam este produto

1

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

The flexibility of use - for a full shave or an "end of day" clean up, it is excellent.

The ability to use the shaver with or without Nivea depending on personal circumstances, the cloeness of the shave makes my skin look clean and fresh. There is no reddening of the skin nor any feeling of being "rubbed". I am now quite bady disabled after an accident thus do not use Nivea simply because cleaning the shaver without it is much easier. The battery charging time is quick and easy to use. I wouldn't hesitate to buy another if necessary, equally I recommend it without hesitation.

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02/11/2013

Nederland

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Zeer goed

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02/11/2013

Nederland

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