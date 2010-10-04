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Descontinuado
Lift & Cut
1 cabeça
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
5.0
de 5
3
Críticas
100%
recomendam este produto
04/10/2010
United Kingdom
Sim, recomendo este produto
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guernes1860
18/05/2011
France
good
10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........
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Zeitwanderer
12/03/2011
Deutschland
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