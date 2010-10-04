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Descontinuado

cabeças de corte

HQ55

5
| (3) Críticas | 100% recomendam este produto
Mantenha um barbear rente
Todos os anos, as suas lâminas percorrem a altura do Monte Evereste... 49 vezes! Depois de todo este esforço, até os melhores materiais podem perder qualidades. Conserve o melhor desempenho da sua máquina de barbear - substitua as cabeças a cada 2 anos.
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Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

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Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

15 lâminas afiadas para um barbear rápido e rente

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5.0

de 5

3

Críticas

100%

recomendam este produto

4
3
2
1

04/10/2010

United Kingdom

United Kingdom

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Esta avaliação foi feita para HQ55/40 shaving heads

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18/05/2011

France

France

good

10 ans que j'avais pas changé de têtes...on coirt que ça coupe encore mais on se bousille la peau sans savoir. Il est clair qu'il ne faut pas attendre si longtemps. Donc, ma peau est douce, à nouveau, et se raser redevient un plaisir..........

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12/03/2011

Deutschland

Deutschland

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