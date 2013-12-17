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Política de devolução de 30 dias
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Descontinuado
Mantenha um barbear rente
Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.
Lift & Cut
3 cabeças
Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.
A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.
4.6
de 5
18
Críticas
94%
recomendam este produto
oahm
17/12/2013
España
Producto de calidad
Producto de calidad que facilita un buen afeitado.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para HQ6/50 shaving heads
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fergiorrivasvaciamadrid
04/09/2011
España
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Esta avaliação foi feita para HQ6/40 cabezales de afeitado
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30/10/2010
España
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