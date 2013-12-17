ProdutosAssistência

Pague com MB WAY

Regista-te e recebe £10 de desconto

Portes grátis a partir de 40€

Política de devolução de 30 dias

  • Fotografia de produto único
  • Fotografia de produto único

Descontinuado

cabeças de corte

HQ6/50

4.6

| (18) Críticas | 94% recomendam este produto

Mantenha um barbear rente

Num período de dois anos, as cabeças da sua máquina de barbear cortam 9 milhões de pêlos do seu rosto. Substitua as cabeças da máquina de barbear e obtenha novamente um desempenho a 100%.

Ver todos os benefícios

Subst. as cabeças a cada 2 anos p/ obter os melhores resultados

Mantenha um barbear rente

  • Lift & Cut

  • 3 cabeças

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Tecnologia de barbear Super Lift & Cut com sistema de lâmina dupla

Sistema de lâmina dupla da sua máquina de barbear Philips: a primeira lâmina levanta e a segunda lâmina corta para obter um barbear confortável e rente.

Precision Cutting System

Precision Cutting System

A máquina de barbear Philips tem cabeças ultra finas com ranhuras para cortar pêlos compridos e orifícios para cortar os pêlos mais curtos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
As opiniões dos clientes na forma de classificação do produto com estrelas são úteis para todos os clientes. Dão-lhe a oportunidade para saber mais sobre o produto e ajudam a tomar uma decisão de compra. Qualquer cliente que tenha comprado um produto online ou na loja pode enviar uma avaliação

4.6

de 5

18

Críticas

94%

recomendam este produto

2
1

17/12/2013

España

España

Producto de calidad

Producto de calidad que facilita un buen afeitado.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/50 shaving heads

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/50 shaving heads

04/09/2011

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/40 cabezales de afeitado

30/10/2010

España

España

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/40 cabezales de afeitado

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para HQ6/40 cabezales de afeitado

Subscreva a newsletter da Philips para ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis

Gostaria de receber comunicações promocionais sobre produtos, serviços, eventos e promoções Philips, com base nas minhas preferências e comportamento. Posso cancelar a subscrição a qualquer momento.

  • Ofertas exclusivas
  • Acesso antecipado às vendas
  • Dicas sobre estilos de vida saudáveis