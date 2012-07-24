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Descontinuado
Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.
As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.
O sistema Personal Comfort Control adapta a máquina de barbear ao seu tipo de pele. Programe a máquina para 'Normal' para obter um barbear rápido, confortável e preciso. Seleccione 'Sensitive' para um barbear preciso e com o máximo de conforto.
4.2
de 5
15
Críticas
93%
recomendam este produto
Albert
24/07/2012
United Kingdom
This product has many good features
It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver
Jojo 33
31/05/2024
France
Le 4x4 du rasoir
Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.
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Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
deuxpat
27/10/2018
France
Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique
Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024.