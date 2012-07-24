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  • A melhor máquina de barbear do líder mundial
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  • A melhor máquina de barbear do líder mundial
  • A melhor máquina de barbear do líder mundial
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  • A melhor máquina de barbear do líder mundial

Descontinuado

SmartTouch-XLMáquina de barbear eléctrica

HQ9160

4.2
| (15) Críticas | 93% recomendam este produto
A melhor máquina de barbear do líder mundial
Para os homens que procuram o melhor, a SmartTouch-XL combina as cabeças de corte Speed-XL avançadas com o sistema de seguimento dos contornos SmartTouch exclusivo, para um barbear perfeitamente rente com menos irritação da pele.
Ver todos os benefícios
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A marca nº 1 do mundo em produtos de barbear eléctricos1

Perfeitamente rente, mesmo nas áreas mais difíceis de alcançar

A melhor máquina de barbear do líder mundial

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Seguimento dos contornos SmartTouch: para um barbear rápido e eficaz

Mantém o contacto permanente das 3 cabeças de corte com a sua pele para um barbear rápido e eficaz.

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

Cabeças de corte Speed-XL para um barbear rápido e rente

As três superfícies de corte das cabeças de corte proporcionam mais 50% de superfície de corte para um barbear rápido e rente. *Comparação com cabeças de corte rotativas convencionais.

O sistema Personal Comfort Control adapta-se ao seu tipo de pele

O sistema Personal Comfort Control adapta-se ao seu tipo de pele

O sistema Personal Comfort Control adapta a máquina de barbear ao seu tipo de pele. Programe a máquina para 'Normal' para obter um barbear rápido, confortável e preciso. Seleccione 'Sensitive' para um barbear preciso e com o máximo de conforto.

Especificações técnicas

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Peças e acessórios

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.2

de 5

15

Críticas

93%

recomendam este produto

2

24/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

This product has many good features

It is comfortable to hold because of its size and shape. It is very efficent as the heads follow the contours of the face. Cleaning is easy just run it under the tap. I have used this razor for some time now and would definately recommend it to a friend and buy again.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Electric shaver

31/05/2024

France

France

Le 4x4 du rasoir

Donné par une connaissance donc ayant maintenant environ 10 ans , il marche toujours très bien . La batterie faiblit un peu vers 20 pour cent quand même. Le silence est incomparable . Une tête a tendance à sortir du logement j'ai dû la coller.

Pontos positivos

Tous

Pontos negativos

Plus en vente

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

27/10/2018

France

France

Je l'ai changer pour un S9111, j'ensois dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Je l'ai changer pour un S9111, j’en suis dessus même avoir changé les tètes about d'un ans. Il me manque mon HQ9160.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para SmartTouch-XL HQ9160 Rasoir électrique

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  1. Fonte: Euromonitor International Limited, volume de vendas a retalho, na categoria máquinas de barbear e remoção de pelos, dados de 2024, pesquisa realizada em outubro de 2024. 