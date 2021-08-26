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HR1350/60

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| (81) Críticas

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Críticas

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3.8

de 5

81

Críticas

26/08/2021

España

España

Comprador verificado

Muy práctica

Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano

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04/05/2018

Italia

Italia

Semplice, maneggevole e molto efficiente

E' un eccellente apparecchio, che mi piacerebbe arricchire con più accessori, ma anche in questa versione di accessori minimali si distingue per solidità, efficienza e facilità di pulizia.

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Frullatore a immersione

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Frullatore a immersione

06/03/2021

Nederland

Nederland

Staafmixer

Uiteraard gewoon goed deze staafmixer. Minpunt is wel dat het snel kleur aanneemt van bijv. de tomaat. Duurt ook weer vrij lang voordat dat is verdwenen.

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1602/00 Staafmixer

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