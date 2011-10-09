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  • Aprecie comida caseira em poucos segundos
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Descontinuado

Daily CollectionVarinha

HR1364/00

3.1

| (17) Críticas

Aprecie comida caseira em poucos segundos

A varinha da Philips combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção, obtendo macios e excelentes resultados em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!

Ver todos os benefícios

Liquidificadora com lâmina de dupla acção

Aprecie comida caseira em poucos segundos

  • 600 W

  • Pé em plástico

  • Picadora e acessórios

Motor potente de 600 watts

Motor potente de 600 watts

Para misturar alimentos em segundos.

Para os ingredientes mais duros

Para os ingredientes mais duros

A varinha Philips tem um botão turbo extra potente para os ingredientes mais difíceis.

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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3.1

de 5

17

Críticas

09/10/2011

United Kingdom

United Kingdom

Perfect for soups and smoothies.

Exactly what we needed for food prep, soups and smoothies.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/01 Hand blender

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/01 Hand blender

16/10/2011

France

France

Simple, efficace et beau à la fois

Bonne prise en main mais j'aurais préféré une gachette à la place des deux boutons car j'ai de grosses mains. Le plastique blanc du plongeur à pris la couleur orange à cause de la soupe au potiron. Le prochain blender sera en inox. Il se range facilement dans sa boite (pour ne pas perdre les accessoires au fond d'un tiroir). Je mixe presque tout. J'ai même mixé des amandes pour des gâteaux avec un résultat homogène dans la poudre (à gros grains), ce que je n'obtenais pas avec un mixeur bol.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Mixeur plongeant

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Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Mixeur plongeant

22/02/2018

Sverige

Sverige

Wow!

Eltandborsten är helt magiskt bra! Och jag som tyckte att min gamla som jag använt i fem år var fantastisk!

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Stavmixer

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Stavmixer

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