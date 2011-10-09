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Descontinuado
HR1364/00
Aprecie comida caseira em poucos segundos
A varinha da Philips combina a potência de 600 watts com uma lâmina de dupla acção, obtendo macios e excelentes resultados em poucos segundos. Preparar comida caseira saudável e deliciosa nunca foi tão fácil!
600 W
Pé em plástico
Picadora e acessórios
Para misturar alimentos em segundos.
A varinha Philips tem um botão turbo extra potente para os ingredientes mais difíceis.
A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.
3.1
de 5
17
Críticas
Celticsaint
09/10/2011
United Kingdom
Perfect for soups and smoothies.
Exactly what we needed for food prep, soups and smoothies.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/01 Hand blender
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/01 Hand blender
cuistot10
16/10/2011
France
Simple, efficace et beau à la fois
Bonne prise en main mais j'aurais préféré une gachette à la place des deux boutons car j'ai de grosses mains. Le plastique blanc du plongeur à pris la couleur orange à cause de la soupe au potiron. Le prochain blender sera en inox. Il se range facilement dans sa boite (pour ne pas perdre les accessoires au fond d'un tiroir). Je mixe presque tout. J'ai même mixé des amandes pour des gâteaux avec un résultat homogène dans la poudre (à gros grains), ce que je n'obtenais pas avec un mixeur bol.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Mixeur plongeant
Sim, recomendo este produto
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Matton
22/02/2018
Sverige
Wow!
Eltandborsten är helt magiskt bra! Och jag som tyckte att min gamla som jag använt i fem år var fantastisk!
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1364/00 Stavmixer
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