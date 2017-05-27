Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Mais potência para resultados profissionais
Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir. Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha – rápida e facilmente.
700 W, pé metálico
Lâmina de dupla acção
Copo de 1 l, picadora
5 velocidades + turbo
A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.
Com o acessório picador XL (1000 ml) para uma varinha da Philips, pode picar grandes quantidades de carne, ervas aromáticas, frutos secos, queijo, chocolate e cebolas em segundos.
4.3
de 5
48
Críticas
90%
recomendam este produto
Happybuddy
27/05/2017
United Kingdom
I love it.
I have used mine for many years and it has given up on me but replacing is has been tough. I bought another brand but I am returning as it does not perform as well. But I can't seem to find a retailer for my much loved product.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender
Micke
06/05/2013
United Kingdom
Awesome
Awesome blender.. Blending everything, very powerful motor, nice to hold, perfect in kitchen..
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender
Pitbull
25/07/2012
United Kingdom
It has all, as blenders go, its the best
This is a great product,solidly built, easy to use, blends,chops, slices,does it all with ease, a must for any kitchen.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Pure Essentials Collection Hand blender