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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Hand blender HR1371/90
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Descontinuado

Pure Essentials CollectionVarinha

HR1371/90

4.3

| (48) Críticas | 90% recomendam este produto

Mais potência para resultados profissionais

Alimentos frescos e de qualidade são algo que qualquer chefe de cozinha aprecia. Mas não precisa de ser um profissional da culinária para os conseguir. Com a nova varinha da Philips, pode obter resultados profissionais na sua própria cozinha – rápida e facilmente.

Ver todos os benefícios

Potente motor de 700 Watt e lâmina de dupla acção

Mais potência para resultados profissionais

  • 700 W, pé metálico

  • Lâmina de dupla acção

  • Copo de 1 l, picadora

  •  5 velocidades + turbo

Lâmina de dupla acção

Lâmina de dupla acção

A lâmina de dupla acção da varinha Philips corta horizontalmente e verticalmente.

Várias velocidades e botão turbo

Várias velocidades e botão turbo

Acessório picador XL para grandes quantidades

Acessório picador XL para grandes quantidades

Com o acessório picador XL (1000 ml) para uma varinha da Philips, pode picar grandes quantidades de carne, ervas aromáticas, frutos secos, queijo, chocolate e cebolas em segundos.

Especificações técnicas

Obter assistência para este produto

Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

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4.3

de 5

48

Críticas

90%

recomendam este produto

27/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

I love it.

I have used mine for many years and it has given up on me but replacing is has been tough. I bought another brand but I am returning as it does not perform as well. But I can't seem to find a retailer for my much loved product.

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06/05/2013

United Kingdom

United Kingdom

Awesome

Awesome blender.. Blending everything, very powerful motor, nice to hold, perfect in kitchen..

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25/07/2012

United Kingdom

United Kingdom

It has all, as blenders go, its the best

This is a great product,solidly built, easy to use, blends,chops, slices,does it all with ease, a must for any kitchen.

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