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Descontinuado
450 W
0,7 l
Taça em plástico
2 lâminas
Taça de 0,7 l com 0,5 l de capacidade útil
Funcionamento fácil com activação simples por pressão.
4.3
de 5
26
Críticas
88%
recomendam este produto
marcos27pt
23/09/2024
Portugal
Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina
A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?
Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora
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VITORINO
12/03/2022
Portugal
O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO
UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..
Pontos positivos
FACIL DE UTILIZAR
Pontos negativos
NÃO ENCONTRO
Sim, recomendo este produto
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Sim, recomendo este produto
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Tete21
10/12/2021
Portugal
Parte da promoção
trata-se de um produto bastante pratico
o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!
Pontos positivos
leve e prático
Pontos negativos
não encontrei nenhuma até agora
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