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  • Comida caseira fresca com maior facilidade
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Descontinuado

Daily CollectionPicadora

HR1393/90

4.3
| (26) Críticas | 88% recomendam este produto
Comida caseira fresca com maior facilidade
Esta picadora Philips é o seu ajudante de cozinha. Pode picar tudo o que quiser - legumes, ervas aromáticas, frutos secos, etc., em apenas alguns segundos. Graças ao seu funcionamento por pressão e tamanho compacto, picar ingredientes nunca foi tão fácil.
Ver todos os benefícios

Cebolas, ervas aromáticas, frutos secos e muito mais picados na perfeição

Comida caseira fresca com maior facilidade

  • 450 W

  • 0,7 l

  • Taça em plástico

  • 2 lâminas

Taça grande de 0,7 l

Taça grande de 0,7 l

Taça de 0,7 l com 0,5 l de capacidade útil

Funcionamento activado por pressão

Funcionamento activado por pressão

Funcionamento fácil com activação simples por pressão.

Motor potente de 450 W

Motor potente de 450 W

Especificações técnicas

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Encontre Perguntas frequentes, manuais do utilizador, informações de segurança e sugestões

Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.3

de 5

26

Críticas

88%

recomendam este produto

3

23/09/2024

Portugal

Portugal

Onde acho a peça que fica entre o motor e a lamina

A picadora vem 4 peças separadas, tenho tudo exceto a parte que fica embutida no copo para encaixar o motor onde eu consigo comprar?

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

12/03/2022

Portugal

Portugal

O PRODUTOTEM MUITO BOM DESEMPENHO

UTILIZO UMA PICADORA IGUAL A ESTA À VÁRIOS ANOS PARA PICAR FRUTOS SECOS. BOM DESEMPENHO. VOU ADUIRIR OUTRA PARA OS MEUS SOGROS..

Pontos positivos

FACIL DE UTILIZAR

Pontos negativos

NÃO ENCONTRO

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Esta avaliação foi feita para Coleção Daily HR1393/00 Picadora

Sim, recomendo este produto

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10/12/2021

Portugal

Portugal

trata-se de um produto bastante pratico

o que adoro neste produto é que , para além do resultado irrepreensível, é extremamente pratico para desmontar e lavar, num instante fico despachada!

Pontos positivos

leve e prático

Pontos negativos

não encontrei nenhuma até agora

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