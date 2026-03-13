Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
Política de devolução de 30 dias
Descontinuado
Assistência
HR1396/80
Descontinuado
User Manual Philips Chopper
A Philips introduz a nova picadora Philips para lhe dar uma mão na cozinha. Pode picar tudo o que quiser – vegetais, ervas, frutos secos, etc, em meros segundos. Graças ao seu funcionamento, por pressão e tamanho compacto, nunca foi tão fácil picar.