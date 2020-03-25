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Regista-te e recebe £10 de desconto
Portes grátis a partir de 40€
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Descontinuado
HR1453/70
Utensílios culinários para a vida
A batedeira da Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 175 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás de amassar irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.
300 W
Varas em aço inoxidável
Pás para massas
Motor potente de 175 W para processar uma variedade de ingredientes.
Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.
Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.
4.0
de 5
6
Críticas
SanTan
25/03/2020
Nederland
Echt een leven lang!!!
Ik ben inmiddels 13 jaar bij mijn vrouw.... en ze had deze mixer al daar voor! Ding is niet stuk te krijgen!!
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer
Els2365
23/10/2014
Nederland
beste mixer tot nu toe
andere mixers doen er langer over om b.v. slagroom te kloppen, deze is snel en handig in gebruik
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer
Carine38
03/12/2013
België
Doeltreffend en gemakkelijk
Heel gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. Simpel en doeltreffend. Neemt niet te veel plaats.
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer
Sim, recomendo este produto
Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer