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  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Hand mixers HR1453/70

Descontinuado

Daily CollectionBatedeiras de mão

HR1453/70

4

| (6) Críticas

Utensílios culinários para a vida

A batedeira da Philips ajuda-o a preparar deliciosos bolos, tartes e pães caseiros. O seu potente motor de 175 W, as 3 velocidades e o conjunto de varas de bater e pás de amassar irão tornar a mistura de ingredientes numa actividade divertida e fácil.

Ver todos os benefícios

Batedeira para sobremesas deliciosas e bolos caseiros

Utensílios culinários para a vida

  • 300 W

  • Varas em aço inoxidável

  • Pás para massas

Motor potente de 175 W

Motor potente de 175 W para processar uma variedade de ingredientes.

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo

Várias velocidades e função turbo para resultados perfeitos.

Inclui pás para claras e para massas

Inclui pás para claras e para massas

Pás para claras e para massas em aço inoxidável para a sua batedeira Philips para que todas as suas receitas fiquem batidas/mexidas e amassadas com perfeição.

Especificações técnicas

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Críticas

Estas avaliações são geridas pela Bazaarvoice e estão em conformidade com a Política de Autenticidade da Bazaarvoice, que é suportada por tecnologia antifraude e análise humana. Pode encontrar mais informações em
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4.0

de 5

6

Críticas

3
2

25/03/2020

Nederland

Nederland

Echt een leven lang!!!

Ik ben inmiddels 13 jaar bij mijn vrouw.... en ze had deze mixer al daar voor! Ding is niet stuk te krijgen!!

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

23/10/2014

Nederland

Nederland

beste mixer tot nu toe

andere mixers doen er langer over om b.v. slagroom te kloppen, deze is snel en handig in gebruik

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

03/12/2013

België

België

Doeltreffend en gemakkelijk

Heel gemakkelijk te gebruiken en te onderhouden. Simpel en doeltreffend. Neemt niet te veel plaats.

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

Sim, recomendo este produto

Esta avaliação foi feita para Daily Collection HR1453/70 Handmixer

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